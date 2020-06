El aceite para el rostro de vitamina c que utiliza Emily Ratajkowski para hidratar e iluminar la piel

No necesitarás iluminador si sacas toda la vitalidad y luminosidad de tu propia piel con este aceite.

Silvia Muñoz de Morales | Woman.es

Ya puedes sacar el iluminador de tu neceser para potenciar la luminosidad propia de tu piel con un aceite de vitamina C como Emily Ratajkowski.

Después de más de dos meses de confinamiento llega el momento de adaptarnos a un objeto que nos acompañará permanentemente bastante tiempo. Sí, estamos hablando de las mascarillas. Todo el mundo está viendo cómo puede hacerse más sencillo su uso y prevenir algunos problemas dermatológicos que podemos padecer de un uso prolongado como el que se espera.

Prevemos que el maquillaje va a cambiar. No llevaremos pintalabios (o escogeremos algunos permanentes), hidrataremos nuestra piel con fórmulas de fondo de maquillaje suaves y poco cubrientes o directamente descartaremos maquillar la piel. Los tratamientos para iluminar la piel llegan entonces con más fuerza que nunca para aportarnos los beneficios que nos daba el maquillaje, ahora de forma natural.

Sérums, aceites y cremas tienen la misión de sacar todo el potencial de nuestro rostro y a la vez calmarlo, limpiarlo y protegerlo. Y, para tener un efecto 'golf' tenemos este aceite de Medik8.

Nos fijamos en el rostro de Emily Ratajkowski, en su piel iluminada. Y, como ella, cogemos el consejo de utilizar un aceite para el rostro con vitamina C. ¿Qué beneficios puede aportarnos el 'Glow Oil' de Medik8? Primero nos fijamos en uno de sus ingredientes más de moda actualmente: cannabinoides. Proviene del cáñamo y aunque es familiar de la marihuana, no cuenta con los niveles de TCH que producen el efecto psicotrópico.

La directora técnica, Elisabeth San Gregorio nos explica que gracias a “su poder antiinflamatorio consigue regenerar y aportar propiedades antioxidantes, siendo perfecto para reducir rojeces, rozaduras o una aparición de cierta hipersensibilidad”, lo que lo hace perfecto para los efectos secundarios de llevar mascarilla.

Cuando el rostro está hidratado, calmado y regenerado saca ese brillo natural por sí mismo. Pero, para un extra de luminosidad, este aceite tiene un plus: la infusión de vitamina C. La fórmula contiene un 1% a partir de tetrahexildecil ascorbato, que, para entendernos, una forma estable de vitamina C que tarda mucho más en oxidarse y no irritará la piel, ofreciendo solo beneficios como un extra de luminosidad, uniformidad en el tono, y poco a poco ayudará a despigmentar las manchas que nos preocupen.

Uno de los productos más vendidos de la firma que sin duda estamos deseando probar cuanto antes mejor. Lo podemos encontrar en centros especializados, en webs de cosmética y en la web de la marca: www.medik8.es por 59 euros.