Que sí, que la genética hacen mucho, pero, hay que ver que con unas se porta mejor que con otras, ¿verdad? Sin ir más lejos, entre dos hermanas, es posible que a una le salgan más granos que a otra y que una de las dos presuma de melenaza que la otra mira con ojos de deseo, pero así es la vida, amiga. Sabemos que que hay que comer sano, que el deporte es esencial, pero que los retoques estéticos pueden darnos un empujón para vernos un poco más guapas es una verdad como que la a es la primera letra del abecedario. Y para muestra, Paula Echevarría. ¿Puede estar más guapa la actriz de 'Si yo fuera rico'? Ahora acabamos de descubrir cuál ha sido su último caprichito 'beauty' y el secreto de que tenga una piel tan luminosa.

Paula Echevarría es de esas famosas que no esconde que le gusta verse guapa. ¿Para qué mentir? En una entrevista contó que a los 14 años ya era así de presumida y que tardaba horas en arreglarse, con 42 ha mejorado la técnica, desde luego y los resultados son ahora mejores. A Paula Echevarría no hay quien la pille en un renuncio… ¡si es que hasta en la playa cuando los paparazzi la fotografían a traición está divina!

El vestido de gala negro y luminoso de Paula Echevarría Ver 7 fotos

Pues resulta que además de hacer mucho deporte, como nos lo demuestra en sus stories de su cuenta de Instagram, y de comer muy sano con las recetas que le prepara su pìchón (aka Miguel Torres que además de comentarista de fútbol tiene el mismo arte que Chicote en los fogones) trata su piel con vitamina C. Ojo, pero que no se pone tibia a naranjas, de eso nada. Ha sido el propio médico de la actriz, que comparte también con Madame de Rosa, el que ha contado todos los detalles de su último tratamiento estético. “Estamos haciendo un dermapen, una solución de vitaminas, sobre sobre todo C, mezclado con silicio y plasma dentro de la dermis, que es donde tiene que estar esto. No duele, eso sí, te vas a ir roja”, ha contado en su stories de Instagram desde la consulta del dermatólogo Vicente Beltrán.

Ahora seguro que tienes una duda, que es exactamente la misma que se le ha pasado por la cabeza a Paula. “¿Y para qué es esto?”, ha preguntado. “Para hidratar la piel”, ha respondido el doctor. Ahora ya sabemos que ese cutis tiene truco, pero gracias por compartirlo.