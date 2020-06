No solo son ideales para los pechos grandes, sino que además no tienen costuras y son hecho a partir de tejido de bambú, lo que los hace sostenibles.

No siempre es factible copiar el estilo de tu famosa favorita, pero de vez en cuando a las estrella les da por llevar ropa que es asequible, y vaya que lo celebramos. Y la última en hacerlo ha sido Emily Ratajkowski que se ha dejado ver con un sujetador que cuesta menos de 20 euros.

La actriz y modelo publicó un vídeo en Instagram de ella usando un sujetador deportivo de Boody, que está disponible en Amazon por solo 17 dólares. En el post, Ratajkowski habla acerca de las acciones que su marca de bañadores, Inamorata, ha tomado para ayudar a las mujeres y los niños que viven en el refugio Alexandria House en Los Ángeles, que recientemente se vio afectado por un incendio.

Al igual que otros productos de Boody, este sujetador está hecho con fibras de bambú transpirable que absorbe la humedad, que es un material elástico. Esto significa que el sujetador no solo es lindo, sino también sostenible. Tiene un diseño deportivo sin costuras ni cierres ni copas. El resultado de este trabajo es un sujetador que se siente cómodo y ofrece soporte ligero, sin importar el tamaño de tu pecho, porque si hay una estrella que tiene pecho grande esa es Emily.

Lo bueno de este tipo de sostén es que sujetan pero no aplastan, no son incómodos, su diseño es bonito y puedes lucirlos a modo de top para presumir de abdominales. Y además de tener un precio insuperable está en la lista de los más cómodos gracias a los votos y recomendaciones de sus consumidores.

Sus materiales absorben el sudor y te mantienen fresca todo el día, sin importar lo intenso de tu entrenamiento. Está hecho de telas termorreguladoras y extrae el exceso de humedad de tu piel para mantenerte fresco. No hay broches, hebillas y además, los tirantes son lo suficientemente anchas como para permanecer en su lugar sin caerse del hombro.

"¡Estos ofrecen sujeción real! Siempre ha sido para mi un problema comprar sujetadores deportivos sin hebillas, pero estos son simplemente perfectos. El Es el más cómodo de todos los otros sujetadores que he encontrado". "Tengo el pecho muy grande y me causa problemas con la columna vertebral, por eso no suelo comprar sujetadores sin aros, pero este es otro nivel, perfecto", son solo algunos de los comentarios que tienen en Amazon.