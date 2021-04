La actriz nos inspira con un maquillaje lleno de elegancia y sofisticación el cual convierte a los labios en protagonistas.

Cecilia Franco

La gran noche del cine, es decir, los Premios Oscar, nos ha dejado verdaderos tesoros que guardaremos en nuestra memoria para siempre. Nuestras ganas por volver a disfrutar de una alfombra roja en condiciones ha hecho que esta edición sea inolvidable. Al fin pudimos conocer quiénes eran los afortunados que, finalmente, se llevaban la estatuilla. Y no solo eso, la alfombra roja nos trajo todo el glamour que necesitábamos y el punto inspiracional para conseguir un maquillaje de invitada perfecto gracias a Amanda Seyfried.

-Premios Oscar 2021: Halle Berry cambia de look con el corte de pelo bob que más rejuvenece.

-¿Quién es Marlee Matlin? La actriz sorda que ha llevado la lengua de signos a los Premios Oscar 2021.

Esta 93 edición de los Premios Oscar nos ha regalado verdaderos 'momentazos' que recordaremos por siempre. Nos nubló la belleza de Brad Pitt (guapísimo, como siempre), Regina King desprendió pura magia y nos enamoramos de la elegancia de Margot Robbie. Pero la alfombra roja no solo es una fuente de inspiración en lo que a moda se refiere, ya que el maquillaje y peluquería no pasan desapercibidos.

Actrices reconocidas pisaron la alfombra más famosa del mundo para disfrutar de la gran fiesta del cine y, con ello, una verdadera pasarela con sus mejores propuestas 'fashion' y 'beauty'.

Amanda Seyfried y los mejores looks de los últimos años Ver 10 fotos

Pero dejando de lado los espectaculares diseños que nos han dejado sin palabras, los maquillajes también son un punto a destacar a la hora de buscar inspiración si tienes un evento, boda o comunión próximamente.

Si tenemos que destacar un maquillaje de invitada con el que arrasar, sería el de Amanda Seyfried. No solo estamos convencidas que la actriz, nominada a Mejor Actriz de Reparto en 'Mank', y su vestido de Armani Privé pasará a formar parte de la historia estilística, sino que también su maquillaje es digno de reconocer.

¿El maquillaje para ser la invitada perfecta? Una tez unificada y matificante, donde los labios sean protagonistas. ¿De qué hablamos? Pues efectivamente, del maquillaje que Amanda Seyfried lució en la alfombra roja. Ella optó por destacar sus labios en un tono granate oscuro y acompañó con unas sombras de ojos que jugaba con tonalidades similares al de los labios, provocando ese efecto mirada profunda, con un sutil toque 'brilli' en el párpado superior que suavizaba la expresión.

Los mejores looks de los Premios Oscar 2021: así se han vestido las famosas para la gala más atípica, pero no menos glamurosa Ver 32 fotos

No fue la única que optó por esta combinación ganadora, María Bakalova también apostó por dar protagonismo a los labios. ¿No eres de destacar tus labios y quieres un maquillaje más suave? La opción opuesta con la que también te convertirás en la invitada perfecta es el efecto 'no make-up' como el que llevó Margot Robbie o Zendaya. Y tú, ¿eres de un potente maquillaje o un 'no make-up'?