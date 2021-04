El actor nos enamoró con un peinado desenfadado, elegante y cañero que pasará a formar parte de la historia de los Premios Oscar.

Woman.es

Sus apariciones son completamente estelares hasta tal punto que, pasen los años que pasen, él se pone frente a las cámaras y se paraliza el mundo. Y sí, no puede ser otro que el mismísimo Brad Pitt. El actor no faltó a la cita de los Premios Oscar y, además de dejarnos 'momentazos', nos sorprendió con un 'beauty look' elegante y cañero a partes iguales que es pura fantasía.

-La lista de los ganadores de los Premios Oscar 2021.

-Sergio López-Rivera: el español ganador del premio Oscar a Mejor Maquillaje por 'La madre del blues'.

Todas sabemos que un actor icónico de la alfombra roja es, sin lugar a dudas, Brad Pitt. Sus apariciones siempre son lo más comentado y cada uno de sus movimientos es analizado al milímetro, sobre todo si se encuentra cerca de Jennifer Aniston. Como era de esperar, en esta ocasión (guapísimo como siempre) nos enamoró con un peinado y un 'beauty look' muy favorecedor que ha conseguido hacernos entender el amor y la admiración que sus fans tienen por él.

Los Premios Oscar 2021 no solo nos han dejado looks de alfombra roja como los de Zendaya, la magia de Regina King o la belleza de Amanda Seyfried, sino que los 'momentazos', discursos y locuras también pasarán a ser historia de los premios con más glamour del mundo.

¿Un 'momentazo' a destacar? El tonteo de Brad Pitt con una de las premiadas y su irresistible belleza. Y no era para menos, porque Brad reconocemos que lucía impresionantemente guapo y todas hubiesen soñado posar en la alfombra roja junto a él.

Brad Pitt siempre consigue superar todas nuestras expectativas y, en esta ocasión, su belleza ha logrado acaparar todas las miradas con una propuesta que ha roto todos los esquemas al mezclar elegancia y glamour, con ese rollo cañero que tanto nos gusta ver en él.

Optó por encontrar el equilibrio entre la elegancia y el glamour de la alfombra roja con su estilo relajado que destacó con su peinado. El actor lució perilla, bigote y un peinado con coleta con el que confirmamos que logró ser una de las apariciones más deseadas y reconocidas porque su belleza se vio realzada gracias a su propuesta 'beauty'. ¡Pura fantasía!

Su peinado y look desenfadado fue justo lo más acertado para una alfombra roja tan atípica que pasará a ser parte de la historia del mundo del cine. ¡Brad Pitt forever!