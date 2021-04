La actriz deslumbró en la alfombra roja con un 'beauty look' muy favorecedor y desenfadado en el que el flequillo y sus capas onduladas se convirtieron en protagonistas.

Cecilia Franco

Teníamos tantas ganas de una alfombra roja en condiciones que aún estamos en una nube. Cuando parecía que las alfombras rojas se habían convertido en un mundo telemático y con extravagantes looks que nada tenían que ver con la deslumbrante alfombra roja, vienen los Premios Oscar 2021 y consiguen florecer todo el glamour y 'normalidad' que necesitábamos. Si tenemos que hacer referencia a 'beauty looks' destacamos, sin lugar a dudas, el peinado de Margot Robbie y la tendencia 'choppy bangs' de la que te vas a enamorar.

Los Premios Oscar 2021 han superado todas nuestras expectativas. Al fin, después de hacer cientos de apuestas, hemos podido conocer quiénes eran los ganadores de la estatuilla. Pero tampoco debemos olvidar que los looks y 'beauty looks' que nos regala la alfombra roja también son dignos de ser premiados. ¿Entre ellos? Destacamos a Margot Robbie que no solo brilló de Chanel, sino que además aprovechó la ocasión para sorprendernos con un cambio de look que será en muy poco tiempo lo más solicitado en peluquerías.

La actriz, presente en los premios por formar parte de la productora de 'Una mujer prometedora', deslumbró en la alfombra roja con un corte de pelo que, si estás pensando en un cambio de look, es justo lo que necesitarás esta primavera porque… Sí, ¡vuelve el temido-querido flequillo a nuestra vida!

Y no hacemos referencia a cualquier corte de pelo con flequillo sin más, no. Sino al estilo que le dio a su corte de pelo. Margot nos sorprendió con un flequillo recto tupido conocido como ‘choppy bangs’ en el que los laterales del flequillo son más largos, efecto cascada, dando ese toque desenfadado que todas buscamos durante la temporada primavera-verano.

Un corte de pelo a capas que la actriz, además lució con un discreto y efecto despeinado recogido en una coleta baja bajo unas ondas naturales que nos recuerdan a esos días en la playa que tanto ansiamos en los que nuestro cabello luce natural y salvaje como la vida misma. Peinado al que acompañó con un maquillaje muy sutil y natural, en el que buscó ese efecto no 'make-up' para dar una mayor presencia al peinado.

El 'beauty look' de Margot Robbie ha cobrado gran protagonismo y, pese a romper con esa elegancia, nos da una serie de pistas sobre lo que será uno de los peinados más demandados en las peluquerías.