Aquí tienes la lista de los ganadores de los galardones más esperados del año.

CARMEN RAYA

Un año más, la gala de los premios Oscar ha tenido de todo. Vestidos de alta costura, discursos emotivos, presentadores divertidos... En una ceremonia que ha tenido dos sedes físicas (la Union Station y el Dolby Theatre), los espectadores que hayan trasnochado han disfrutado de todo el glamour que la pandemia ha permitido. La Academia de Cine de Hollywood ha sido muy estricta con las medidas de seguridad y de ahí que la gala haya cumplido con todos los protocolos para evitar la propagación del Covid-19.

Todos los premiados

Película

'Nomadland'

'El juicio de los 7 de Chicago (The Trial of the Chicago 7)'

'Minari'

'Una joven prometedora'

‘Mank'

'Sound of Metal'

‘El padre (The Father)'

‘Judas y el mesías negro'

Actriz

Carey Mulligan por 'Una joven prometedora'

Frances McDormand por 'Nomadland'

Viola Davis por 'La madre del blues'

Andra Day por 'Los Estados Unidos contra Billie Holliday'

Vanessa Kirby por 'Fragmentos de una mujer (Pieces of a Woman)'

Actor

Chadwick Boseman por 'La madre del blues'

Anthony Hopkins por 'El padre'

Riz Ahmed por 'Sound of Metal'

Steven Yeun por 'Minari'

Gary Oldman por 'Mank'

Guion adaptado

‘Borat’

'Nomadland'

'Una noche en Miami...'

'El padre'

'Tigre blanco (The White Tiger)'

Guion original

'El juicio de los 7 de Chicago'

'Una joven prometedora'

'Minari'

'Sound of Metal'

‘Judas y el mesías negro'

Película internacional

'Otra ronda'

'Better days'

'Collective'

'The man who sold his skin'

'Quo vadis, aida?'

Actor secundario

Daniel Kaluuya por ‘Judas y el mesías negro'

Sacha Baron Cohen por 'El juicio de los 7 de Chicago'

Leslie Odom Jr. por 'Una noche en Miami...'

Paul Raci por 'Sound of Metal'

Lakeith Steinfeild por ‘Judas y el mesías negro'

Maquillaje y peluquería

Emma

Hillbilly Elegy

La madre del lbues

Mank

Pinocho

Vestuario

Emma

La madre del blues

Mank

Mulan

Pinocho

Dirección

Chloé Zhao por 'Nomadland'

Lee Isaac Chung por 'Minari'

David Fincher por 'Mank'

Emerald Fennell por 'Una joven prometedora'

Thomas Vinterberg, por 'Otra ronda'

Sonido

Greyhound

Mank

Noticias del gran mundo

Soul

Sound of metal

Corto de ficción

Feeling through

The letter room

The present

Two distant strangers

White eye

Corto animado

Burrow

Genius Loci

If anything happens i love you

Opera

Yes-people

Película de animación

Soul

Wolfwalkers

Onward

Más allá de la luna

La oveja Shaun 2

Corto documental

Colette

A concerto is a conversation

Do not split

Hunger ward

A love song pot latasha

Documental

Collective

Crip Camp

El agente topo

Lo que el pulpo me enseñó

Time

Efectos visuales

Love and monsters

Mulán

The midnight sky

The one and only Ivan

Tenet

Actriz secundaria

Youn Yhu-jung por 'Minari'

Olivia Colman por 'El padre'

Maria Bakalova por 'Borat, película film secuela'

Glenn Close por 'Hillbilly, una elegía rural'

Amanda Seyfried por 'Mank'

Diseño de producción

El padre

La madre del blues

Mank

Noticias del gran mundo

Tenet

Fotografía

Judas y el mesías negro

Mank

Noticias del gran mundo

Nomadland

El juicio de los 7 de Chicago

Montaje

El padre

Nomadland

Una joven prometedora

Sound of metal

El juicio de los 7 de Chicago

Canción

Judas y el mesías negro

El juicio de los 7 de Chicago

Eurovisión: La historia de Fire Saga

La vida por delante

One night in Miami

Banda sonora

Hermanos de armas

Mank

Minari

Noticias del gran mundo

Soul