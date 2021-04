Conviértete en la invitada perfecta con el vestido en tonos pastel más dulce y tendencia del momento. ¡Todo una princesa!

La temporada primavera-verano suele ser sinónimo de eventos, bodas y comuniones. Y aunque este año, debido a las restricciones por el coronavirus, sabemos que nada será igual, si tienes un pequeño evento bajo el aforo limitado, por supuesto, o sueñas con ser la invitada perfecta en futuras ocasiones, Clara Lago tiene el vestido más dulce de la primavera.

Cuando tienes un evento especial puedes estar meses y meses buscando el vestido y los complementos perfectos para esa ocasión. Quieres deslumbrar y acertar de lleno y, para ello, toda inspiración es completamente bienvenida.

Si hablamos de inspiración tenemos que hacer referencia a las ideas que nuestras celebrities nos dan, sobre todo si se trata de alfombra roja. Captar ideas y finalmente plasmarlo en el diseño de nuestros sueños, con pequeñas pinceladas inspiracionales es justo lo que buscamos.

Pues bien, si te encuentras buscando un vestido que transmita dulzura y un toque 'chic', la idea de Clara Lago te encantará. Y aunque nos dio la mejor alternativa a los vestidos, hemos de reconocer que su última propuesta nos ha conquistado y queremos volver a llevar vestidos.

En su última aparición, con motivo del BCN Film Fest, optó por un diseño de Miu Miu (2.239 €), en el que destacan los tonos pastel en azul y amarillo, el protagonismo del lazo y cuentas brillantes que aportan ese toque 'chic'. Un diseño mini de seda, perfecto si es para un evento de día, que ha combinado con unas sandalias de tacón metalizadas con pedrerías. ¿Y para el look 'beauty'? Ha optado por un peinado y maquillaje desenfadado que rompe con el estilo. ¡Un vestido en tonos pastel es justo lo que necesitas!

Si un diseño así no te convence porque va a hacer fresco el día del evento y no quieres ir en tirantes, no te preocupes. El truco está en hacerte con chaquetas joya o con kimonos que combinen con tu vestido y solucionado. De esta manera lograrás darle un nuevo enfoque y eso es lo que marcará la diferencia.

Amigas, qué ganas tenemos de disfrutar de un evento en condiciones donde celebrar y poder lucir nuestras mejores galas, ¿verdad? Nosotras por el momento captamos ideas para que, cuando llegue el momento, no nos pille desprevenidas.