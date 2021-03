Soñamos con el vestido de invitada que Paula Ordovás ha llevado en la noche de los Globos de Oro (y nosotras elegiríamos para una boda)

La 'it girl' ha brillado con un vestido 'made in Spain' con detalles joya. Un sueño.

Hollywood ha inaugurado esta madrugada la temporada de premios con la versión más atípica de los Globos de Oro. Y, mientras las actrices y 'celebrities' internacionales posaban con sus looks de gala sobre la alfombra roja (que, debido a las restricciones, se ha desarrollado con un formato híbrido, con invitados presenciales y otros a través de videollamada), en nuestro país, Paula Ordovás tampoco ha dejado pasar la oportunidad de celebrar una noche de cine por todo lo alto.

Tal como ha compartido a través de sus redes sociales, la 'it girl' española ha pasado esta noche de premios en el recién inaugurado Four Seasons de Madrid, rodeada de copas de champagne y acompañada por otros 'influencers' como Pelayo Díaz.

Pero centrémonos en su estilismo. La empresaria nos ha dejado sin palabras con un vestidazo de invitada 'made in Spain' digno de 'photocall' que nosotras elegiríamos con los ojos cerrado para cualquier boda u evento nocturno. Se trata de un diseño satinado de color negro hipersexy que destaca tanto por su 'escotazo' como por su falda de estilo tubo. Por si fuera poco, la pieza cuenta con una abertura en la parte alta del abdomen cuajada de hileras de cristales brillantes que crean el efecto de un conjunto de falda más microtop. Casi nada.

Si sigues su estilo habitualmente, puede que ya hayas adivinado que la marca que hay detrás de este vestido no es otra que Redondo Brand, la enseña de costura del diseñador Jorge Redondo que firma algunos de los mejores looks de Paula. En este caso es un vestido hecho a medida especialmente para la ocasión y, por tanto, no podemos encontrarlo en la colección. Un bolso de Prada, unas sandalias de tacón y unos maxipendientes de la joyería Barcena ponen el broche de oro al conjunto.

Mención aparte merece el maquillaje y el peinado de la instagramer, que ha confiado en Lancôme para este 'beauty look' en el que la mirada acapara todo el protagonismo. Nosotras lo tenemos claro: con este look, Paula habría triunfado en los Globos de Oro 2021.