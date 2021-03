Dónde ver las películas ganadoras y nominadas de los Globos de Oro 2021 en 'streaming'

Ya puedes ver 'El juicio de los 7 de Chicago' o 'Mank' sin moverte del sofá.

Clara Hernández

Muchas de las películas protagonistas de los Globos de Oro, es decir, los considerados mejores filmes de 2020 según la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, están ya disponibles en plataformas de 'streaming' y las puedes ver desde el salón de tu casa. Entre ellas, 'El juicio de los 7 de Chicago', aclamada con 5 nominaciones aunque ganadora solo de una categoría, la de guion, después de que 'Nomadland' se apropiara de los premios más importantes. También la maravillosa ‘Mank’, que partía favorita con 6 nominaciones y cuyo resultado, sin ni una sola estatuilla, ha obligado a su director, David Fincher, a darse a los chupitos (y a ser estrella de memes).

Mira dónde ver las películas ganadoras y nominadas en servicios bajo demanda:

'MANK'

Dónde verla: Netflix

Claves: El cineasta David Fincher retrata, en blanco y negro, el Hollywood de la década de los años 30 a través de la mirada alcoholizada y brillante del guionista Herman J. Mankiewicz, quien escribió en la vida real 'Ciudadano Kane' para Orson Welles. La película tiene una parte muy emotiva para su director, ya que fue escrita por su padre, fallecido en 2003.

Nominaciones: 6. Mejor película de drama, mejor director, mejor actor principal de drama por Gary Oldman, mejor actriz de reparto por Amanda Seyfried), mejor guion y mejor banda sonora original.

Premios: Sin premio.

'EL JUICIO DE LOS 7 DE CHICAGO'

Dónde verla: Netflix

Claves: Basada en una historia real, sigue la protesta pacífica que se vivió en Estados Unidos en 1968 durante la Convención Nacional Demócrata y que terminó convertida en una violenta batalla campal. Los organizadores de la marcha —entre los que figuraban Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden y Bobby Seale— fueron acusados de conspiración para incitar una revuelta, y el juicio posterior fue uno de los más notorios de la historia del país. Nominaciones: 6. Mejor película de drama, mejor director (Aaron Sorkin), mejor actor de reparto por Sacha Baron Cohen, mejor guion y mejor canción original por 'Hear my voice' de Daniel Pemberton.

Premios: 1. Mejor guion.

'BORAT, PELÍCULA FILM SECUELA'

Dónde verla: Amazon Prime Video.

Claves: Con su habitual dosis de humor, el filme se centra en un prodigioso soborno al régimen de EE UU para beneficio de la antes gloriosa nación de Kazajistán.

Nominaciones: 3. Mejor película de comedia o musical, mejor actor principal de comedia por Sacha Baron Cohen, mejor actriz principal de comedia por Maria Bakalova.

Premios: 2. Mejor película de comedia y mejor actor principal.

'UNA NOCHE EN MIAMI'

Dónde verla: Amazon Prime Video.

Claves: Una crónica de ficción sobre una increíble noche en la que los iconos Muhammad Ali, Malcolm X, Sam Cooke y Jim Brown se reúnen y debaten sobre su papel en el movimiento de los derechos civiles y en la revuelta cultural de los años 60. Y una de las piezas dirigidas por una mujer (Regina King) que ha logrado colarse en el top de los Globos.

Nominaciones: 3. Mejor dirección por Regina King, mejor actor de reparto por Leslie Odom Jr. y mejor canción original por 'Speak now' de Leslie Odom Jr. & Sam Ashworth.

Premios: Sin premio.

'PALM SPRINGS'

Dónde verla: Movistar +

Claves: Acaba de ganar tres Critics Choice Super Awards (mejor película de ciencia ficción o fantasía, mejor actor por Andy Samberg y mejor actriz por Cristina Millioti), y presume de ser una de las comedias románticas más originales de los últimos tiempos. En el reparto también figuran Camila Mendes ('Riverdale') o J, K. Simmons ('La la land'). Y The New York Times o The Hollywood Reporter la han puesto por las nubes.

Nominaciones: 2. Mejor película de comedia o musical y mejor actor de comedia por Andy Samberg.

Premios: Sin premio.

'HAMILTON'.

Dónde verla: Disney +

Claves: Consiste en la grabación en vivo del musical de Broadway de 2015 en torno a la biografía de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de EE UU.

Nominaciones: 2. Mejor película de comedia o musical y mejor actor principal de comedia por Lin Manuel Miranda.

Premios: Sin premio.

'LA MADRE DEL BLUES'

Dónde verla: Netflix

Claves: Nominada a 8 premios Critics Choice Awards, 5 premios Independent Spirit o 3 National Society of Film Criticsl, esta película ambientada en 1927 que sigue los pasos de Ma Rainey, la apodada ‘reina del blus’, y las tensiones con su agente y productor, ha emocionado por sus interpretaciones. Entre ellas, la del actor Chadwick Boseman, fallecido poco después de terminar la película.

Nominaciones: 2. Mejor actor principal de drama por Chadwick Boseman y mejor actriz principal de drama por Viola Davis.

Premios: 1. Mejor actor principal.

'THE PROM'

Dónde verla: Netflix.

Claves: Ryan Murphy (conocido por las series 'Glee' o 'Ratched') trata de recuperar la magnificencia de los musicales de Broadway con esta película con estrellas como Nicole Kidman o Meryl Streep en su reparto. Nominaciones: 2. Mejor película de comedia o musical y mejor actor de comedia por James Corden.

Premios: Sin premio.

'LA INCREÍBLE HISTORIA DE DAVID COPPERFIELD'

Dónde verla: Movistar+

Claves: Se trata de una original versión del clásico de Charles Dickens dirigida por el nominado a un Oscar Armando Ianucci ('In the loop', 'Veep'). Ha obtenido 5 premios en los British Independente Film y buenas críticas en New York Post o BBC.

Nominaciones: 1. Mejor actor por Dave Patel.

Premios: Sin premio.

