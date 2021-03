La gala de los Globos de Oro 2021 será recordada por una alfombra roja atípica y semivirtual (con algunas de las actrices posando con sus looks en el pasillo o el jardín de su casa), con trabajadores de emergencia y salud en el puesto de los invitados presenciales, por el triunfo de 'Nomadland' y 'The Crown' y por la falta de discursos punzantes (fue tachada de "somnolienta", "sosa", "fría" y "aburrida" por muchos). Sin embargo, también contó con algunos momentos imperdibles ocasionados por esa nueva normalidad que hizo que los nominados y ganadores se conectaran desde sus casas, por videollamadas, a la ceremonia, y donde algunos hijos de las estrellas, o estas mismas, nos proporcionaran algunos de los momentos más virales y divertidos de la noche.

Estos no te los puedes perder:

1) Los hijos de de Mark Ruffalo colándose en la videollamada de su padre.

Seguro que si tienes hijos y teletrabajas, este momento del que vamos a hablarte te resulta familiar. Durante el discurso de agradecimiento por su Globo de Oro a mejor actor de miniserie o 'tv movie' por su papel en 'La innegable verdad' (HBO), Mark Ruffalo, sentado junto a su mujer en el salón de su casa, trató de pronunciar un discurso sobre la inclusividad que se vio interrumpido por sus dos hijos, quienes aparecieron de improviso detrás del actor muertos de la risa. Incluso llegaron a tocarle la espalda para desconcentrarle, algo que casi logró que su madre estallara en carcajadas. Sorprendentemente, el recién galardonado logró mantener la serenidad y terminar su discurso. "Durante los últimos años habíamos olvidados que la humanidad es lo que nos une", afirmó. Aquí, un pequeño fragmento, aunque puedes ver más en las redes.

2) El chupito (de perdedor) de David Fincher

Fue nada más conocer que su película, 'Mank', que partía como favorita,se había quedado sin premio cuando, ni corto ni perezoso, sacó un chupito y se lo tomó de un trago ante las cámaras. Su reacción no ha dejado de inspirar memes ni de ser reivindicada por muchos que aseguran que les representa, especialmente en este año de pandemia.

3. La cama ¿sin hacer? de Jeff Daniels

El actor, que aspiraba a un Globo de Oro en la categoría de mejor actor en una miniserie o tv movie por 'La ley de Comey' (que finalmente obtuvo Mark Ruffalo) se conectó desde lo que parecía su dormitorio. Algunos usuarios, que parecían estar aburridos del devenir de la gala, se encargaron de subrayar que el bulto que aparecía detrás de Jeff Daniels era su cama mal hecha, con la funda nórdica gris casi sin estirar. Le llovieron los memes.

4. El peinado de Sean Pean

Tampoco Sean Pean se ha librado de memes y críticas por su peinado leonino. "Sean Pean ha dejado de usar peina", afirmaba un usuario.

I truly appreciate the fact that Sean Penn has stopped using a comb #GoldenGlobeAwards #GoldenGlobes pic.twitter.com/4yB1NO1cpX