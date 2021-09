¡Lo tenemos! La chaqueta tweed que ya está arrasando en Instagram la ha encontrado JustCoco en Zara y parece un diseño de lujo.

Cecilia Franco

Cuando nos sentimos algo perdidas frente al armario y con la frase "qué me pongo" en bucle en nuestra cabeza, es momento de parar, cerrar el armario e ir corriendo a Instagram. Nuestras 'influencers' favoritas esconden un don innato que nos ayudan a salir de esa situación, con descubrimientos de nuestras tiendas 'favs', a base de tendencias del momento. Y si tenemos que hablar de tendencias, tenemos que nombrar a JustCoco. Ella ha encontrado en Zara la chaqueta tweed de edición limitada que elevará cualquier look de básicos en esos días en los que no nos sentimos muy inspiradas. ¡Y te avisamos que volará en tiendas!

Las prendas de tweed se vuelven a colar en nuestro armario. Y la verdad es que esta noticia es todo una alegría, porque dan el toque elegante a cualquier alternativa. No lo decimos nosotras, no hay más que observar el último post de JustCoco para darnos cuenta de la fuerza que tiene este tejido que nos recuerda tanto a la elegancia y sofisticación de Coco Chanel.

-En Zara se esconde el top de crochet que nos descubre Verónica Díaz JustCoco más tierno y favorecedor del verano.

-Verónica Díaz JustCoco tiene el perfecto look de Zara para viajar: conjunto y zuecos.

Pues bien, la 'influencer' JustCoco que hace unos días nos descubrió el peto que nos alegra la vida y nos adelanta tendencias como el eterno vichy, entre muchas otras, ahora vuelve a descubrirnos una joya de edición limitada que reconvertirá cualquier look que nos propongamos. Y es que si gracias a ella hemos vuelto con más fuerza que nunca a la oficina, ahora estarás deseando que refresque para incluir en todos tus outfits esta prenda tan icónica.

¿Dónde se encuentra esta nueva necesidad? En la nueva colección de Zara (79,95 €), como no podía ser de otra manera. Verónica tiene claro que no hay nada como tener de fondo de armario prendas que parecen de lujo, para elevar nuestros looks del día a día. Su estilo marcado por básicos con detalles especiales es justo lo que necesitamos para arrasar y, esta chaqueta, la joya de la corona del otoño. ¡Todo un 'must'!

Un diseño tweet multicolor (ya todas sabemos que los colores están de moda) con acabados en negro y botones dorados. ¿Puede ser más espectacular este diseño de edición limitada? Pues corre a por ella, porque se convertirá en lo más deseado del gigante de Inditex. ¡Avisada estás!