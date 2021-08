El mes de septiembre es sinónimo (para muchos) de vuelta a la oficina. Sin embargo, este año la vuelta será menos dura con el look pijamero de Zara que nos ha descubierto JustCoco.

Cecilia Franco

Por mucho que nos duela, la temporada estival poco a poco va llegando a su fin. Y aunque aún queda algo de verano por delante, es cierto que nos gusta ser precavidas y no esperarnos a entrada la nueva temporada para hacernos con esas nuevas adquisiciones. Somos muchas las que esa vuelta a la oficina está más cerca que nunca. Pero, Verónica Díaz de JustCoco ha encontrado la fórmula o, más bien, el look que nos salvará de la depresión post vacacional. Y sí, está en Zara.

Qué emocionante es adquirir prendas estivales y qué poco nos gusta adentrarnos en la nueva temporada. Sí, hace calor y no apetece ver ropa de otoño. Pero JustCoco ha encontrado el look perfecto que podemos estrenar ya en un día fresquito y llevaremos el primer día de oficina.

La mami 'coquete', a través de su Instagram, nos tiene completamente a salvo. Y es que cuando no sabemos qué ponernos acudimos a su 'feed' para buscar inspiración y ¡voilà! Nos descubrió el top de crochet que voló, así como looks perfectos si estamos planeando algún que otro viaje.

Lo cierto es que su estilo nos tiene enganchadas, y no solo por demostrarnos que los looks con detalles especiales son los que triunfan (que también), sino porque se anima con tendencias y, nos descubre y adelanta tesoritos en el gigante de Inditex como si de un tráiler de película se tratara. ¿Por qué? Porque ella adelanta tendencias y, si no corres a por ellas, a las pocas semanas se convierten en prendas virales muy solicitadas por las editoras de moda.

Pues bien, justo eso va a suceder con la última propuesta que nos muestra, directamente, desde Oporto. Un look que estarás deseando estrenar en tu primer día de oficina y que, por supuesto, es comodísimo y está en Zara.

Un dos piezas compuesto por una blusa (39,95 €) y pantalón 'flare' (39,95 €) que incluiremos a la colección rentrée y que, (¡atención!) nos confirma que los looks pijameros están de vuelta. ¡Sí, amigas! Volveremos a animarnos con los looks pijameros, ahora con un plus, gracias a este diseño estampado vintage de lo más atrevido.

Ella lo ha combinado con otra de las grandes tendencias que vendrán este otoño: Los zuecos de madera. Un calzado minimalista en tono blanco con el tacón ancho y suela en madera y tachuelas alrededor que rompe con ese estampado del look pijamero y que, nos encanta por su originalidad y por motivarnos a llevar este estampado tan 'molongui'. Vero, ahora ya solo nos queda darte CMMB por este súper descubrimiento y nos vamos corriendo a añadir este 'lookazo' al carrito.