11 conjuntos de dos piezas que son el 'salvalooks' del verano y la tendencia de la 'rentrée'

Tengas la edad que tengas y sea cual sea tu estilo, te encantarán estos 'total looks' de Zara, Mango y compañía que te ayudan a ahorrar espacio en la maleta de vacaciones y te solucionan la vuelta a la oficina.

SILVIA VÁZQUEZ

Es oficial: esta temporada los conjuntos de dos piezas son los protagonistas de (casi) todos los flechazos de moda que estamos teniendo. La fiebre por estas prendas coordinadas comenzó gracias a los trajes de chaqueta y pantalón para invitadas que han arrasado durante la época 'BBC' (bodas, bautizos y comuniones) y ha continuado gracias a su auge en Instagram durante las vacaciones de verano y su abundancia en las nuevas colecciones de muchas de nuestras firmas de cabecera.

En las redes sociales, mujeres con todo tipo de estilos han demostrado que los 'total looks' no entienden de edad ni de contexto: siempre funcionan. Veamos algunos ejemplos: hace unas semanas, Mery Turiel se convirtió en la invitada perfecta durante la boda de Lucía Bárcena (la más 'instagrameada' del año) con un dos piezas de lentejuelas que encontró en Amazon. En su escapada de verano, María Pombo no deja de lucir prendas conjuntadas cómodas y de aires 'boho', perfectas para afrontar las temperaturas suaves del norte. Por otra parte, algunas 'influencers' maduras (como Carmen Juiz, Susi Rejano o Carmen Gimeno) han dejado claro que estos estilismos son una opción elegantísima para el día a día en la oficina.

Precisamente esta versatilidad es la que hace de los looks coordinados un acierto seguro ya que ofrecen una solución rápida y efectiva para esos días que no sabes qué ponerte y te evitan quebraderos de cabeza frente al armario. ¿Lo mejor? Que, además de usarlas a conjunto, cada una de las piezas puede usarse de forma individual en combinación con otras prendas diferentes, de manera que las posibilidades estilísticas se multiplican (lo cual resulta muy útil tanto para crear un armario funcional como para hacer una maleta todoterreno para las vacaciones).

11 conjuntos de dos piezas que te salvan el verano y la 'rentrée' Ver 11 fotos

Viendo su potencial, marcas como Zara, Mango, Sfera o The IQ Collection ya han incluido este tipo de conjuntos en sus propuestas de verano y en sus adelantos para la 'rentrée', momento en el que es de esperar que estos looks se conviertan en una tendencia imparable. En la siguiente galería te mostramos algunos de nuestros favoritos, con todo tipo de prendas (chalecos, faldas, shorts, tops...) ideales tanto para la recta final de agosto como para la vuelta a la rutina. ¡Disfruta del 'shopping'!

- Últimas rebajas de Zara: los 12 imprescindibles para tu maleta de verano

- Cómo llevar los vestidos bordados que son tendencia este verano, de la playa a la ciudad