La mami 'coquete' JustCoco nos demuestra que un look casual de básicos de armario y complementos joya es el truco 'fashion' que debes conocer.

Cecilia Franco

Cuando estás pensando en hacerte con unos 'taconazos', es cierto que no te conformas con los primeros que encuentras. Básicamente porque quieres algo especial, deslumbrante, que te pegue con todo, y a su vez, que sean perfectos tanto para un look casual, como para un evento. Vamos, lo que conocemos como un calzado joya todoterreno. ¡Pues tenemos buenas noticias! Porque Verónica Díaz, también conocida como JustCoco, ha encontrado los zapatos joya más espectaculares de la temporada (y nosotras su versión 'low cost' en Zara) y se une al 'team' de Olivia Palermo.

Los complementos siempre marcan la diferencia en cualquier look y, si no, que se lo digan a JustCoco. Ella tiene claro que los detalles especiales son los que marcan la diferencia y la verdad es que tiene toda la razón. ¿No has hecho aún la prueba? Simplemente crea un outfit con básicos de armario y añade complementos joya, de esta manera el look se elevará a un nivel 'top'.

-¿Un sujetador comodísimo, tengas la talla de pecho que tengas? Existe y Verónica Díaz (JustCoco) ya lo ha estrenado.

-¿Camisa blanca con detalles especiales? Verónica Díaz de 'JustCoco' se une a esta clásica tendencia del 'menos es más' con este básico de armario.

En esta época de BBC (bodas, bautizos y comuniones) la fórmula de looks básicos con detalles especiales te salvará de grandes quebraderos de cabeza. JustCoco encontró en Asos el vestido más espectacular de la temporada que revolucionó a toda la comunidad de 'coquetitas' y nos creó una necesidad.

Sí, ella con sus brillantes ideas revoluciona Instagram hasta tal punto que adoramos todas sus propuestas para eventos o sus versiones más casual bajo el lema del 'menos es más'. Pero a lo que íbamos, algo que nos gusta de ella es esa naturalidad que la caracteriza, esa forma de mostrarse tal y como es, a través de la moda, sin necesidad de complicarse la vida.

¿Recuerdas la tendencia de la camisa blanca con detalles especiales? Pues justo eso es lo que ha tratado de mostrarnos en esta ocasión con una camisa blanca, unos jeans y…¡la joya de la corona!

Ha logrado elevar a otro nivel un look de básicos de armario gracias a unos 'taconazos' de ensueño. Pero no ha sido la única que nos lanza esta idea, porque Olivia Palermo también se une al 'team' de básicos con unos mules joya ideales. La versión de @modajustcoco se trata de unos 'taconazos' joya destalonados en azul cielo de tejido en 'glitter', detalle joya en la punta y tacón esculpido, muy similar a la versión que hemos encontrado en verde de Uterqüe (119 €) o a la versión que también hemos encontrado en Zara (49,95 €).

Unos zapatos joya ideales para combinar con prendas básicas como ha hecho la mami 'coquete' o con un vestido para un evento. Estos son los zapatos todoterreno que serán tu mejor inversión.¡DESLUMBRANTES!