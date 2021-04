La 'influencer' se une a la campaña Zero Feel de Sloggi, la marca de lencería que se ha propuesto acabar con los sujetadores incómodos: sin aros, sin costuras... "después de probarlos, ¡no podrás vivir sin ellos!", asegura Verónica quien, tras su operación de pecho, apuesta más que nunca por la comodidad (sin renunciar a su lado sexy).

SILVIA VÁZQUEZ

Encontrar el sujetador perfecto nunca es una misión sencilla. Descifrar una guía repleta de letras y números para dar con nuestra talla y copa ideales es tan solo el primer paso; pero lo realmente complicado es que el diseño sea cómodo, favorecedor y se adapte como un guante a nuestro cuerpo. Y ya, si tienes mucho pecho o, por el contrario, muy poquito, el quebradero de cabeza se multiplica. Te suena la historia, ¿verdad?

Por este motivo tenemos que hablar de Zero Feel, la propuesta de Sloggi para acabar de una vez por todas con las rozaduras y las marcas en la piel que produce la lencería incómoda y la cual hemos descubierto gracias a Verónica Dïaz, una 'influencer' malagueña apasionada de la moda que, junto a su marido, el escritor superventas Javier Castillo, y sus dos hijos, ha creado uno de los perfiles de maternidad con más gancho de nuestro país. Hablamos con ella con motivo de los 'Comfort Days' que la marca de ropa interior celebra esta semana.

Cuéntanos, ¿de dónde viene el JustCoco?

Surgió debido a mi admiración por Coco Chanel: siempre tan luchadora, soñadora y visionaria. No podía ser de otra forma. Just Coco, simplemente Coco.

Como tantas otras chicas, comenzaste en el mundo de la moda con un blog. Ahora que llevas tantos años creciendo en las redes sociales, ¿cuál dirías que es el secreto para mantenerse y triunfar en estas plataformas donde la competencia es brutal?

Llevo aproximadamente desde 2012 en esto, con el blog escrito, las redes, YouTube... Además, hice un máster de periodismo de moda y realicé prácticas de auxiliar de estilismo en una revista de moda. Creo que la clave es ser constante y no dejar de ser tu misma, de mostrarte tal cual eres. Eso traspasa y llega a la gente.

¿Cómo definirías tu estilo en pocas palabras?

Básico con detalles especiales.

Te apetecería crear tu propia marca de ropa si surgiera la oportunidad? He visto que tus seguidores te animan a ello...

Me encantaría pero ahora mismo no veo el momento (risas).

Hablemos de ropa interior: ¿prefieres que sea cómoda o sexy?

Hay días para todo, pero gracias a Sloggi puedo tener las dos cosas. Como con el sujetador 'Zero feel lace', sin duda, mi pieza favorita de la colección.

En los próximos días vas a pasar por el quirófano para someterte a una operación de pecho, ¿ha influido en tu decisión de apostar por este tipo de sujetadores supercómodos?

Ha sido el empujón definitivo. Es cierto que después de la operación estaré una semana con vendajes y después con un sujetador específico para el postoperatorio. Aún así no creo que haga falta pasar por una operación para usar esta lencería tan cómoda; de hecho, yo le recomendaría a todas las mujeres que quieran sentirse a gusto y bellas a la vez que se lancen y lo prueben. Eso sí, quien advierte no es traidor y sé que después no podrán vivir sin ellos ni dejar de usarlos, como me pasó a mí.

Además de tu pasión por la moda, también compartes con tus seguidores tu vida familiar. ¿Qué le dais a los 'coquetes' para que haya tanta gente enganchada a vuestro día a día?

¡¡Es algo mutuo!! Nosotros damos pero ellos también nos dan muchísimo. Creo que es un modo de acompañarnos e ir de la mano en este mundo de la maternidad, que es precioso pero lleno de incertidumbres. Es bonito poder ver otros puntos de vista, enriquecerte con otras experiencias, verte reflejada en otros y sentir que no estás solo. A mi me parece mágico.

Sumando todos los perfiles tienes más de 2 millones de seguidores en las redes, ¿qué tal llevas esa exposición?

La llevamos muy muy bien. Tenemos la suerte de contar con una de las comunidades más bonitas de las redes, nos sentimos muy queridos y esperamos que a ellos también les llegue nuestro amor y agradecimiento. Cuando tenemos la suerte de coincidir con ellos en la calle es magia. ¡Tenemos familia por todas partes!

¿Es posible separar la vida personal de la laboral cuando gran parte de tu trabajo consiste en mostrar tu día a día?

Es complicado, pero yo ya tengo 31 años, llevo muchos en las redes y es algo que he aprendido muy bien. Imagino que una persona joven que empieza ahora verá esa línea más difusa, pero nosotros separamos perfectamente trabajo y vida personal. Es cierto que a veces nos cuesta desconectar, pero creo que eso es algo que pasa a todos los autónomos independientemente del trabajo al que se dediquen

¿Cómo desconectas cuando quieres tomarte un respiro?

Apago el móvil. Es la única manera (risas).

Para ti, ¿qué es lo mejor de trabajar en las redes?

Las oportunidades tan maravillosas que se presentan, el poder ayudar a otras personas, el vivir de un trabajo que te apasiona, el conocer a personas increíbles... ¡y podría seguir!

¿Y lo peor?

Las críticas que no son constructivas.

¿Eres al 100% cómo te muestras en las redes o todavía hay partes de Vero que no conocemos?

Creo que son cosas distintas. Tal como me muestro es como soy, siempre, tal cual. No hay trampa ni cartón. Pero no se ve todo, para nada. Muestro una pequeña faceta de mi vida, aunque haya gente que piense lo contrario. El día tiene 24 horas y lo mismo muestro 4 stories con mi familia; la semana tiene 7 días de 24 horas y a lo mejor subo un vídeo a YouTube de 20 minutos de algunos momentos seleccionados y editados. Por ello, sí, nos mostramos tal cual somos, pero no al completo.