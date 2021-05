La influencer "JustCoco" ha encontrado en Asos el vestido rojo más espectacular y favorecedor con el que tendrás ganas de volver a cualquier evento que se te proponga.

Cecilia Franco

Hemos de reconocer que aunque este año esté siendo un tanto extraño, es cierto que las ganas de lucir nuestras mejores galas van en aumento. Ahora con la llegada de la primavera, la temporada de bodas, bautizos y comuniones está en marcha, con todas las medidas de seguridad y aforos limitados, por supuesto. Si estás en ese punto de búsqueda del vestido perfecto o sueñas con los eventos del futuro, Verónica Díaz "JustCoco" ha encontrado en Asos el vestido de invitada más espectacular de la temporada.

Puede que tener un evento se vuelva un tanto cuesta arriba, precisamente, por esos días e incluso meses previos en la búsqueda de un vestido que realmente merezca la pena, sea espectacular y te siente como un guante.

Si ese evento es de día mejor que estés buscando en la categoría de vestidos cortos, pero si lo que quieres es marcar la diferencia como @modajustcoco, lo mejor es hacerte con vestidos tan originales como el suyo.

Es cierto que, los vestidos palabra de honor dan ese toque sofisticado y elegante, pero también es verdad que si esa boda que tienes programada va a ser en pocos días, un vestido de manga corta o, incluso manga larga será la mejor elección. Sin embargo, si lo que quieres es dar con el diseño perfecto, sin olvidar el bolsillo, hemos de recordar que nuestras tiendas 'low cost' favoritas esconden verdaderas joyas y, si no, que se lo digan a la mami más "coquete".

"Si tuviera un evento, este sería mi look sin duda". Y no nos extraña Vero, porque lo cierto es que se trata de un diseño tan maravilloso y favorecedor que te entrará ese gusanillo y esas ganas de ir de boda (si es que no tienes ninguna prevista próximamente).

Se trata de un vestido de corte midi ajustado asimétrico en tono rojo pasión que destaca principalmente por la manga voluminosa de volantes que protagoniza este diseño. Pues bien, este vestido exclusivo de True Violet que hemos encontrado en Asos, como era de esperar, se encuentra en estos momentos agotado. Pero no te desanimes, porque los mejores diseños se encuentran muy cerca de ti y en formato 'low cost'. ¡Encuentra los diseños que más te favorezcan, sin descuidar tu bolsillo!