Verónica Díaz JustCoco tiene el perfecto look de Zara para viajar: conjunto y zuecos

Son solo tres elementos pero los necesitas meter en tu maleta si quieres como la influencer ir a la última este verano.

Julia García

Como ya te contamos a comienzos de julio, los zuecos son una de las grandes tendencias del momento para firmas de todo el mundo. Todavía no los habrás visto mucho a tu alrededor porque la palabra de diseñadores y firmas va calando poco a poco en la calle, pero es muy probable que en este final del verano y comienzo del otoño no dejes de recibir señales en forma de zuecos.

De momento, las primeras te llegan de las influencers más estilosas. La última, Verónica Díaz, que ha encontrado los suyos en la colección de Zara. La andaluza, más conocida como JustCoco en las redes, ha puesto rumbo a Oporto para sus vacaciones familiares subida en un par de zuecos en color blanco roto de la firma gallega.

Quizá no sea el calzado más recomendable para las calles empedradas y empinadas de la bellísima ciudad portuguesa, pero eso no quita para que sean bonitos y originales, una alternativa ideal para sandalias y botines, con los que además no entran en conflicto los zuecos porque ocupan un espacio a medio camino entre ambos que sin ellos quedaría vacío en el zapatero.

Verónica Díaz se ha decantado por un diseño blanco con el tacón ancho y la suela diseñados en madera y con tachuelas alrededor de la horma del zueco que lo decoran que se vende por un precio de 35,95 euros, pero en la tienda online de Zara tienes modelos para todos los gustos: en colores como el negro o el gris, con tacones más bajos, en materiales de más calidad...

Este es sin duda alguna el momento ideal para encontrar y comprar tus favoritos porque hay variedad y cantidad ya que están disponibles en todos los números, cosa que probable no será así en cuanto la tendencia se haga viral, algo que apostamos no tardará en suceder.

Si te gustan los zuecos pero dudas cómo sacarles partido porque no son un calzado que uses a menudo, puedes empezar por copiar literalmente el look de JustCoco, que no ha salido del catálogo de Zara para elegir un conjunto a juego con el que combinar sus zuecos blancos.

En concreto, Verónica Díaz luce un dos piezas -otra de las grandes tendencias del presente verano- formado por unos shorts de talle alto y cintura elástica atados con cordón y una camisa fluida de manga larga.

Ambas prendas están decoradas de manera muy original por un doble estampado que las divide justo por la mitad, recordando a la moda 'do it yourself'. Una parte es un print blanco sobre fondo rosa y el otro 50% está decorado con un estampado vegetal sobre fondo blanco. Este último, además, decora la espalda de la blusa al completo mientras que el primero hace lo propio con sendas mangas. El resultado, como ves, es muy original y llamativo.

Las dos prendas tienen curiosamente el mismo precio: están disponibles en la tienda online de Zara por 25,95 euros cada una. Estás a tiempo de calcar el look de Verónica Díaz porque están disponibles en todas las tallas. ¿A qué esperas?