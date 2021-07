Este vestido de Zara a todo color que nos ha enseñado Verónica Díaz (JustCoco) ha sido un visto y no visto

Instagram tiene la culpa de que este diseño tipo caftán de alegre estampado se haya agotado de la noche a la mañana en todas las tallas en las que estaba disponible.

Julia García

Hay vestidos con los que una siente amor a primera vista. Un deseo irracional por llevarte a casa esa prenda te posee en lo que resulta lo más parecido a un flechazo. Pero, al igual que en temas del corazón, no siempre se puede salir una con la suya porque hay veces en los que no se es correspondida.

En los últimos días hemos tenido nuestro particular idilio con un diseño de Zara del que seguro tú también vas a enamorarte. Se trata de un vestido de manga larga con escote de pico ajustable y aberturas en los laterales de la falda cuya particularidad está no solo en su cómodo y favorecedor patrón que lo hace irresistible para muy diversos contextos, sino en el colorido estampado en el que ha sido creado.

Y es que es precisamente esa alegre combinación de azules, rojos, amarillos y verdes en dibujos en zigzag al más puro estilo años 70 la que lo vuelve tan especial.

Verónica Díaz, conocida en redes como JustCoco, ha sido una de las mujeres que nos ha puesto en la pista de esta joyita que Zara tenía reservada para sorprender a mitad del verano con su nueva colección ajena a cualquier rebaja.

No ha sido la única que ha caído rendida ante los encantos de esta pieza porque, con apenas unas horas de diferencia, era Marta Pombo quien presumía del vestido del momento en su perfil de Instagram desde Galicia, justo un día antes de que se celebrara por todo lo alto la boda de Lucía Bárcena y Marco Juncadella.

Ambas influencers han sido las más rápidas en conseguir este vestido que, de la noche a la mañana, ha desaparecido de la tienda online de Zara.

En la web figura como agotado en cualquiera de las cinco tallas en las que había sido confeccionado y lo peor de todo es que no tiene ninguna pinta de que vaya a ser repuesto próximamente ya que no hay ni rastro del esperanzador mensaje de 'Coming soon' que siempre nos alegra cuando nos quedamos con las ganas.

Una visita a la tienda física de Zara más cercana puede servir como alternativa a la que aferrarse para acabar con un final feliz. Pero no es la única posibilidad que existe para que tu armario vuelva a recobrar luz y reciba un auténtico chute de energía. Por suerte, hay otras marcas que han sabido compensarnos con piezas similares aprovechando el boom de los vestidos arcoíris este verano. Aquí tienes algunos de nuestros favoritos.