La 'influencer' Sara Baceiredo nos anima en la época de entretiempo a descubrir conjuntos tropicales llenos de alegría. ¿Te atreves con esta tendencia atemporal?

Cecilia Franco

Puede que en alguna ocasión se te haya pasado por la cabeza arriesgar más de lo normal. Pero te das cuenta que el verano ya pasó y que los estampados más arriesgados, ya si eso, los dejamos mejor para la primavera del próximo año. Pues no, estás muy equivocada, y así lo confirma Sara Baceiredo con un conjunto tropical perfecto para dar alegría a los días de entretiempo.

Definitivamente, nuestra forma de ver la moda ha cambiado. Puede que hace algunos años las estaciones marcaban un poco las tonalidades, en la temporada primavera-verano predominaban las flores, los tonos pastel y los colores más alegres, y en la temporada otoño-invierno desaparecían para dar paso a los tonos neutros más apagados. Pues bien, hablamos en pasado porque, realmente, ya esto no es así y, si no, pregúntaselo a Sara Baceiredo. ¡La atemporalidad está de moda!

La 'influencer' reina del color y los estampados no deja de darnos lecciones de estilo. Este verano nos ha descubierto desde los diseños más clásicos a conjuntos multicolor que han conquistado a las amantes del mundo más atrevido y alegre.

Sin embargo, no ha tardado en avanzarnos que esto no acaba aquí y que los estampados van mucho más allá de las flores. Después de descubrir la tendencia de los pantalones retro, no ha hecho más que avanzar que, además de este estilo tan vintage, el estampado cebra también será otra de las tendencias reinantes.

Estamos ya convencidas que esta nueva temporada nos tocará arriesgar. Eso sí, si es con estampados selva al estilo del icónico tropical que nos recuerda a la mismísima Jennifer Lopez, la verdad es que nos lanzamos a la piscina.

Pues amigas tenemos buenas noticias, porque Sara Baceiredo ha encontrado el conjunto de estampado tropical más favorecedor y original. Un conjunto compuesto por top de manga corta y espalda al descubierto (40 €) y pantalón fluido con el mismo estampado (69 €) perteneciente a la firma Insomnia Studio. Una firma que busca transmitir a través de cada una de sus piezas ese sentimiento de atemporalidad a base de colores enérgicos y estampados vibrantes para aquellas 'fashionistas' que les gusta vivir sin miedo. ¡Allá vamos!