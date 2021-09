Si estás en esos días en los que te sientes desanimada, sin ganas de quitarte el pijama, debes descubrir el peto floral de Zara que ha encontrado JustCoco. ¡Solo con verlo nos alegra el día!

Cecilia Franco

Puede que hayamos escuchado en varias ocasiones el retorno del peto. Y es que como todas sabemos "las modas siempre vuelven" y los petos en todas sus versiones también. Porque si vives enamorada de la comodidad de los petos vaqueros, debes saber que Verónica Díaz, conocida como JustCoco, ha encontrado el peto estampado que nos ha robado el corazón y cambiará nuestro estado de ánimo.

Los petos que llevábamos en nuestra infancia no han caído en el olvido, y de eso ya se han encargado de recordarlo nuestras 'influencers favs'. No nos equivocamos cuando hace un tiempo Mery Turiel nos avisaba de la vuelta del peto vaquero. Pero a nosotras nos gusta soñar a lo grande, como hace JustCoco, y queremos hacernos con el peto de estampado floral más bonito que, estamos seguras, se va a convertir en lo más deseado.

Porque las flores no solo son protagonistas en primavera y así nos lo ha demostrado JustCoco. Esta temporada llenaremos nuestro día a día de color con looks como el vestido de cuadros vichy o looks vintage que nos animarán en la vuelta a la oficina.

JustCoco lo tiene claro, necesitamos afrontar nuestro día a día con positividad y alegría, y para ello los looks con detalles especiales marcarán un antes y un después en nuestro estado de ánimo. ¿Te sientes decaída? Quítate el pijama, maquíllate, péinate, sonríe, anímate con el peto de estampado floral de Zara y llena de alegría tus días. ¡En la actitud está la clave!

Este diseño que nos ha descubierto la 'influencer' malagueña se esconde en Zara (39,95 €) y ha sabido combinarlo con un top negro de Uterqüe y sandalias planas de tiras de la firma Fresia (ahora 13,50 €). Un look básico con protagonistas especiales como este peto que es 'lo más'.

Si en Zara se escondía el top de crochet que voló, te aseguramos que este peto estampado, que por cierto, se une a la tendencia de los pantalones estampados, no tardará mucho en conquistar todos los armarios. Este otoño-invierno será diferente y, seremos nosotras las encargadas de pintar el mundo como si de una eterna primavera se tratara con 'lookazos' y enormes sonrisas. ¡Llena tu día a día de flores y color!