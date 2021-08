La 'influencer' madrileña Mery Turiel ha dado con la prenda estrella de Mango que predominará la próxima temporada. El peto vaquero se apodera estos días de nuestro armario y nos avisa de una tendencia otoñal que no te podrás perder.

Cecilia Franco

Estos días el calor nos está dejando respirar un poco. Desde que ha comenzado el mes de agosto, las temperaturas han dado un pequeño cambio y las borrascas han dado tregua a nuestros 'outfits' estivales. ¿Eso qué significa? La revolución de nuestro armario de verano que vemos solucionado gracias a Mery Turiel y el peto vaquero de Mango que llevaremos ahora y la próxima temporada.

Seguro que si aún te encuentras en la gran ciudad te ha venido de perlas esta bajada de temperaturas. De esta manera puedes, sin necesidad de agobiarte, pensar qué meter exactamente en tu maleta para cuando llegue el momento de partir de vacaciones. Porque seamos realistas, qué complicado es pasar días previos a las vacaciones con un calor infernal.

-El bikini 'animal print' más cañero y rompedor de la temporada lo tiene Mery Turiel.

-Mery Turiel acaparó todas las miradas en la boda de Lucía Bárcena con un dos piezas de Asos.

Y aunque tenemos que olvidarnos un poco de los días de piscina, es cierto que puede ser la excusa perfecta para montar un plan diferente con amigas, por ejemplo, un picnic en un parque. Pues bien, como era de esperar, Mery Turiel no ha tardado en ayudarnos con esta revolución de armario y el outfit para ese plan de 'friends forever'.

La 'influencer' madrileña además de tener enganchados a todos sus seguidores con sus textos y reflexiones, es todo una fuente de inspiración en todos los sentidos. Para preparar la maleta, para ser la invitada perfecta… Mery Turiel lo tiene claro, lo importante es que nos sintamos cómodas con nuestro estilo.

A pesar de que nos ha descubierto hasta la camisa 'tie dye' más 'instagrameable' y tengamos mil ganas de estrenar el bikini de cuadros vichy, sabemos que las prendas de verano tendrán que esperar unos días para volver a salir del armario. Por ello, Mery se adelanta a la crisis del 'qué me pongo' y nos propone el peto vaquero más cómodo y versátil con el que arrasarás.

No solo nos ha gustado la idea precisamente para ese plan con amigas, sino porque estamos seguras que es una pincelada muy previsible de una tendencia otoñal que necesitaremos tener en el armario.

El look en cuestión se trata de un peto vaquero de pantalón largo y bolsillos XL de Mango (39,99 €), de esos que nos recuerdan a la infancia. Un look que ha combinado con un jersey de punto en tono amarillo pastel y estampado floral (25,99 €) ideal para dar ese toque de color al look y, más adelante, alegría al otoño.

Nos encanta este diseño de peto porque está disponible en varios colores y, aunque queda monísimo con el jersey que ha llevado Mery, es cierto que combina con todo lo que te propongas. Jerséis, camisas… Lo que está claro es que a nuestro plan con amigas iremos cómodas y estilosas, y que este otoño nos olvidaremos de los clásicos 'jeans'.