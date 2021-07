Rocío Osorno ha conseguido que el top 'cut out' noventero exclusivo de Asos sea uno de los más solicitados hasta el momento. ¡Quedan pocas existencias!

Cecilia Franco

La tendencia 'cut out' se ha colado de lleno en nuestros 'outfits'. Esa que ha devuelto a nuestros looks ese estilo noventero y que nos recuerda mucho a todo lo que tenga que ver con la protagonista de 'Pretty Woman'. Las prendas con aberturas inesperadas este verano vuelven con más fuerza que nunca, para añadir detalles extra a los 'outfits' minimalistas en tendencia que tratan de reconvertir y estilizar la figura. La 'influencer' y diseñadora Rocío Osorno ha captado esta necesidad 'fashion' y hemos encontrado en Asos el top 'cut out' de cuello 'halter' (más similar) que necesitarás este verano. ¡Y ya quedan pocas existencias!

Es así, lo llevan nuestras 'influencers' y, automáticamente, el stock de esa prenda disminuye a pasos agigantados. Es justo lo que provocan cada una de las ideas que propone Rocío Osorno. Su estilo y forma de combinar prendas hace que sus seguidores se conviertan en fieles compradores de todas y cada una de las prendas que ella lleva.

Solo piensa una cosa, si Rocío Osorno aparece con un vestido de Zara, automáticamente en cuestión de minutos, y como por arte de magia, aparece el cartel de agotado. ¿Casualidad? No lo creo.

Lo cierto es que no solo su estilo atrae, sino también la capacidad de rastreo a la hora de encontrar prendas especiales en tendencia, esas que nadie ha fichado pero que, sin embargo, son amor a primera vista. Muchas de ellas son tan especiales que realmente son clásicos reinventados como los tops marineros o con detalles 'trendy' en un todo en uno.

Si hace poco Rocío Osorno encontró el mono en Zara que prometía agotarse en tiempo récord, ahora lo hace con un top muy similar al de Asos (20,99 €) que está agotando existencias y no puede ser más especial. ¿Por qué? Porque esconde esa tendencia 'cut out' que llevamos viendo desde hace un tiempo en los vestidos de nuestras tiendas 'low cost' y, además, su cuello 'halter' (también muy en tendencia) hará que te veas muy favorecida.

Un diseño que combina con un pantalón corto y que ya avisa de sus pocas existencias. Este top muy similar al top exclusivo que encontrarás en Asos de la firma AsYou nos encanta por su tono violeta, por su corte y detalles 'cut out'. Con este top podrás lucir tu espalda y además, es perfecto si buscas un top especial y diferente. Pero, ¡corre! Porque como ya te hemos adelantado, está arrasando. ¡Larga vida al estilo noventero!