En lino, con estampado floral y escote de infarto. Así es el nuevo vestido de Zara que desearán todas las prescriptoras de estilo.

CARLA DOMÍNGUEZ

Cada día te enseñamos alguna pieza de Zara. Buscamos todos los días en la web de Zara para fichar las últimas novedades, pero también esas piezas joya que desde que salen a la venta, desaparecen. Pues hoy buscando como todos los días en Zara hemos encontrado un vestido maravilloso que ya te avisamos se va a convertir en el más deseado.Y sí, puede que no llegue a las rebajas de junio.

-Estas son las sandalias tendencia de Zara que renovarán tu zapatero

-El bolso con abalorios que estaban esperando todas las invitadas está de nuevo (por fin) en Zara

Hablamos de este espectacular vestido de Zara con uno de los diseños más tendencia del momento: el ‘cut out’, o lo que es lo mismo, llevar aberturas en algunas prendas. Esta fórmula que tanto ha triunfado en las pasarelas de medio mundo, y después en el ‘street style’, se cuela ahora en nuestro armario de verano y por todo lo alto. Sin duda, la mejor estación para lucir el ‘cut out’ por todo lo alto. Ya sea en la zona de la cintura, o en la espalda, las prendas con diseño ‘cut out’ como este vestido de Zara son insuperables y perfectas para lucir un bonito bronceado.

Y ahora que ya sabemos las bondades del estilo ‘cut out’, te vas a enamorar de este vestido que ha sacado Zara en su nueva colección. Ha salido a la venta hace unas horas y ya se ha agotado en varias tallas. Se trata de un vestido con fondo blanco y estampado de flores multicolor con diseño ‘cut out’ en la zona de la cintura.

Otro punto a favor del vestido de Zara es su precio. Cuesta 39,95 euros, algo más asequibles que algunas opciones de vestidos ‘cut out’ que ha lanzado Zara últimamente. Tampoco podemos obviar el tejido de lino. Un tipo de material perfecto, y superdemandado para la temporada de verano. Además esta prenda de Zara tiene un tallaje muy amplio: desde la talla XS hasta la XXL, para que podamos llevarlo todas.

Los vestidos 'cut out' son la tendencia del verano 2021 Ver 7 fotos

Ahora bien, si no estabas muy segura de lucir la tendencia 'cut out', puede que ya no tengas excusa con este diseño tan favorecedor de Zara. La mejor forma de comenzar el verano con un ‘vestidazo’ de tendencia.