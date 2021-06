Este verano vuelven las rayas marineras con este top de Rocío Osorno que ha encontrado en Zara. ¡Nos embarcamos en el diseño que no nos quitaremos en todo el verano!

Cecilia Franco

En el ambiente ya huele a mar, a sal, a vestidos fresquitos y, por supuesto, a estampados marineros. Cada verano, las rayas marineras se cuelan en nuestros armarios para recordarnos, con la fuerza de los clásicos, lo bonita que es esta estación del año. Lo que no nos esperábamos es que Rocío Osorno encontrara el top de rayas marineras de Zara que hará que te sientas en un paseo en barco.

La 'influencer' y diseñadora de moda Rocío Osorno no deja de mostrarnos su estilo con prendas de temporada que son pura tendencia. Lo que provoca que, como 'fashionistas', sea irresistible no caer en el botón 'añadir al carrito' de forma instantánea. Y lo decimos porque ella fue la más rápida en conseguir el pantalón campana más 'fashion' de Pull & Bear, y ahora no queremos tardar mucho en conseguir el top que no nos quitaremos en todo el verano. Porque desde que lo publicó en su Instagram, ¡está volando en tienda!

Cuando llega la temporada primavera-verano, algo que es más que previsible es la aparición de las rayas marineras en todas sus versiones. Zara ya nos avisó que las rayas marineras volvían de nuevo esta temporada, lo que no sabíamos es que iba a diseñar un top tan bonito y favorecedor (¡Inditex no deja de sorprendernos!) como el que ha llevado Rocío Osorno.

Si hace poco nos hizo alucinar con los vaqueros 'cut out', ahora con la llegada del verano nos embarca en el diseño más 'fashion' de Zara (17,95 €).

El 'crop top' en cuestión se trata de un diseño de punto, sin mangas, de rayas marineras, corto y en un tono azul muy favorecedor.

Este tipo de tops cortitos son perfectos para el verano porque, además de ser una prenda muy fresquita, dará ese toque 'style' que buscamos para que de esta manera potencie los pequeños detalles de nuestro look.

Como vemos en la combinación de Rocío este top queda ideal con jeans. Una gran opción sería fusionar este top con unos vaqueros con detalles 'cut out', así conseguiríamos un look que mezcla tendencias clásicas, con otras más actuales y, simplemente, arrasaríamos con básicos de armario. ¡Aviso! Está siendo muy solicitado, así que no esperes más y corre a por él.