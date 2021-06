La diseñadora e 'influencer' Rocío Osorno nos ha enamorado con el vestido 'retro' de Zara que nos devuelve al estilo de los años 70-80. ¡Llena de color tus días!

Cecilia Franco

Los vestidos 'retro' más atrevidos han irrumpido esta temporada en las principales tiendas 'low cost'. La temporada primavera-verano ha traído consigo una explosión de colores y estampados que nos recuerdan a algo. Si adoras el mundo 'fashionista', te habrás dado cuenta que las líneas estilísticas marcadas por las que más saben de moda rondan los años 70-80. Lo que demuestra eso de "las modas siempre vuelven", es la última propuesta de Rocío Osorno con un vestido mini de Zara que amarás a simple vista.

La diseñadora e 'influencer' Rocío Osorno comprende exactamente lo que nuestras tiendas quieren transmitir. Ella no deja de darnos lecciones de estilo y descubrirnos las prendas que no pueden faltar en el armario de una 'fashionista'. Su estilo elegante y atrevido ha conquistado a su casi millón y medio de seguidores, nos anima a salir de nuestra zona de confort y a ser las más rápidas hasta para conseguir el pantalón campana de moda.

-Rocío Osorno tiene el bikini más favorecedor de la temporada (y está en Calzedonia).

-Rocío Osorno tiene el 'crop top' de rayas marineras de Zara que no nos quitaremos en todo el verano.

Ahora con la llegada del verano no solo ha dado con el bikini más favorecedor, sino que nos trae clásicos que nos llevan acompañando desde la infancia como las rayas marineras.

Y hablando de clásicos, aunque llevamos un tiempo diciendo que los vestidos blancos son un 'must' del verano, ahora las clásicas tendencias se remontan a los años 80. Concretamente, a los estampados 'retro-vintage' llenos de color como los que esconde el gigante de Inditex.

En Zara, nos ha llamado mucho la atención esa repentina pasión por los estampados 'retro', esos colores que forraban los libros de EGB o tus pantalones estampados favoritos de tu adolescencia. ¿Los recuerdas?

Pues justo ese es el concepto que nos transmite el último look de Rocío Osorno que no nos puede gustar más. El look en cuestión, muy del estilo al que nos mostró María Pombo de 'crochet', se esconde en una de las firmas 'low cost' favoritas de la 'influencer': Zara.

Se trata de un minivestido de punto 'jacquard' de estampado multicolor. Un diseño de Zara (25,95 €) con cuello redondo y manga sisa que nos encanta por el escote en su espalda y la comodidad del tejido en sí. ¡Este verano los vestidos de punto te conquistarán! Si no eres de estampados, otra de las grandes tendencias por las que puedes apostar son los vestidos inspirados en 'Pretty Woman', o más bien, los vestidos 'cut out'. Lo importante es que, además de seguir las tendencias, deje huella tu estilo más personal. ¡Llena tu mundo de color!