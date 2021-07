Paula Echevarría presume de tipazo con un vestido estampado 'animal print' que está de rebajas

La actriz ha llevado un vestido de The cool sack que tiene un 60% de descuento y que para nuestra suerte aún está disponible en todas las tallas.

Para qué vamos a negar que parte de nuestra rutina diaria es entrar a Instagram e ir corriendo a la cuenta de Paula Echevarría. Ya, sí lo acabamos de confesar, pero es que no hay día que la actriz e influencer no nos regale un look envidiable. En sus más de 8.000 publicaciones, la asturiana nos ha dejado un listado amplio de estilismos. Y hay para todos los gustos. Con un estilo camaleónico, Paula nos sorprende con diseños low cost, accesorios de lujo y mucha imaginación.

Lo cierto es que ella es una de las mayores exponentes de los vestidos midi, con estampado y sandalias planas. No hay verano que se le resista y este no ha sido la excepción. Si hace unos días nos presentaba un modelo de estampado floral de Mango, que vale la pena resaltar que es una maravilla, ahora la de Asturias nos ha dejado un modelo de lo más 'cuqui' y romántico, y atrevido, y todos los 'y' que se te ocurran.

La actriz que se encuentra de vacaciones en Marbella, recibió la visita de dos de sus amigas más cercanas, Sonia e Isabel, y por supuesto que no iban a quedarse en casa. Las tres amigas salieron a cenar y disfrutar de una velada de chicas y para la ocasión Paula escogió un vestido con 'animal print' de la marca Cool the Sack que para nuestra suerte tiene el 60% de descuento.

Se trata de un vestido corto evasé, con estampado de cebra, cuello redondo, con mangas largas y abullonadas y confeccionado con 75% algodón orgánico, 22% algodón, 3% elastano. El modelo que se llama ARAM SAMSOE, está todavía disponible en todas las tallas y pasó de costar 149,00 euros a 59,60 euros.

Paula ha combinado este vestido que nos parece ideal para las veladas veraniegas con unas sandalias de tacón fino y medio de Fetiche Suances y un maravilloso bolso blanco de Dolce&Gabbana.

Para su look beauty, escogió un tono de base natural, y que tiene un bronceado envidiable, y unos labios en un tono rosa muy suave. Y quiso prestar toda su atención en su mirada. Con unos ojos bien trabajados y unas pestañas que le abrían la mirada, Paula dejó claro que para triunfar este verano, solo hace falta un vestido mini, y mucha naturalidad.