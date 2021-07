Porque ir de rebajas conlleva el riesgo de enamorarte de la nueva temporada y Paula Echevarría nos ha descubierto las sandalias romanas que están arrasando esta temporada en Mango. ¡Corre a por ellas!

Cecilia Franco

El Instagram de Paula Echevarría es algo muy similar a una pasarela repleta de tendencias donde, además, nos descubre verdaderos tesoros 'fashion'. Ahora que ha arrancado la temporada de verano, estábamos deseando volver a reubicar aquellas prendas, complementos y sandalias de la pasada temporada. Sin embargo, hay cosas que no nos convencen y deseamos renovar, ¿y qué mejor momento que el cambio de armario para hacernos con todo aquello que buscamos? Si vas de rebajas, en Mango te rendirás a la nueva temporada con las sandalias romanas de Paula Echevarría. Pero tranquila, porque este modelo todoterreno aunque no esté rebajado, está a muy buen precio. ¡Aprovecha!

Celebrities e 'influencers' nos animan a renovar nuestro armario, pero no de cualquier manera. Desde que ha dado comienzo el periodo estival, las rebajas están en el punto de mira de las que más saben de moda para ofrecernos combinaciones novedosas y hacernos la vida más fácil. Porque saben que sustituir prendas nunca está de más y sean o no de rebajas podemos encontrar verdaderos 'must'. ¿Quién va de rebajas y se enamora de todo lo de nueva temporada? ¡Todas!

En Zara encontramos los imprescindibles en rebajas y cuando ya teníamos el carrito lleno, incluso con todo lo que necesitábamos para ir a la playa, apareció Melissa Villarreal con el bikini de Brownie más 'top' de la temporada.

Lo reconocemos, las rebajas son nuestra debilidad y una oportunidad de oro para encontrar los bikinis, vestidos y zapatos más buscados del verano, pero también la oportunidad de descubrir sin remordimientos tesoros de nueva temporada. ¿Entre ellos? Destacamos las sandalias de Mango de Paula Echevarría.

Paula Echevarría sabe cómo arrasar hasta para ir a la oficina y aunque encontró el estilismo en negro que iba a marcar el verano, teníamos claro que algo nuevo nos iba a descubrir pronto y no nos hemos equivocado.

Ella en Mango ha topado con las sandalias romanas que están arrasando esta temporada. Sí, esas sandalias planas de tiras cruzadas las ha encontrado por tan solo 29,99 € y ha sabido combinarlas a la perfección con su 'total look'.

El look en cuestión está compuesto por un dos piezas de falda y blusa estilo ibicenco de Alejandra Montaner, bolso cruzado de Fendi y las sandalias en marrón chocolate más solicitadas de la temporada de Mango.

¿Quién dijo que en artículos de temporada no hay rentabilidad? No tengas miedo a descubrir en Mango tesoros 'fashion' de nueva temporada a los que no te podrás resistir. ¡No te arrepentirás!