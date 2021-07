El vestido mantón de Paula Echevarría con el que triunfarás de verde como invitada en una boda

Si buscas un diseño original y elegante con el que acudir a tu próximo evento, este 'made in Spain' ofrece todas las garantías.

Julia García

Qué difícil es encontrar prendas originales y 100% diferentes hoy en día en un mercado, el de la moda (sobre todo el fast fashion) donde, lógicamente, la globalización hace que tienda hacia la homogeneización. Por eso, cuando damos con una pieza con el vestido mantón que ha lucido Paula Echevarría en sus últimas fotos publicadas en Instagram, pues la alegría es doble.

Puede que te guste o no, pero el vestido es indudablemente carismático, personal y llamativo. Tiene mucho, además, de tradicional, pero rompe al mismo tiempo con ello por completo.

Y es así porque es evidente que está inspirado en un mantón de Manila, el complemento diferencial no solo de las flamencas, sino también de, por ejemplo, las chulapas de San Isidro, pero en realidad es un vestido midi donde los flecos cuelgan de forma asimétrica en su parte inferior, a modo de falda como las que en su día mujeres de estilos tan dispares como Paula Ordovás o la reina Letizia.

El vestido, en color verde y con estampado de flores blancas por toda su superficie, no podía llevar el sello de una firma que no fuera española. Es Coosy, un sello 'made in Spain', quien lo firma, y Paula Echevarría quien nos ha puesto tras su pista.

Si estás pensando en cómo triunfar en tu próximo evento importante -por ejemplo, una boda de verano-, y tienes ganas de apostar por un outfit distinto a lo habitual, toma nota porque esta es una muy buena opción. Sobre todo si, como es el caso de la actriz asturiana, estás ya muy morena, ya que el el vestido mantón brilla más si cabe sobre una piel tostada por los rayos del sol veraniegos.

El vestido, que destaca también por sus similitudes con un batín al ser camisero y cruzado, además de ir atado en la cintura con un cinturón con lazo como los de estas prendas caseras, está también confeccionado en España por el equipo profesional de la firma creada en Pontevedra hace una década por Virgina Pozo. Su precio es de 180 euros.

Para combinarlo en un look de invitado ideal puedes optar por unas alpargatas con cuña, al estilo de las que lució de boda hace una semana Tamara Falcó, elegir unas sandalias de tacón fino elegantes y sobrias, o bien apostar por un calzado similar al que ha escogido Paula Echevarría, unas sandalias de tacón bajo transparentes, al más puro estilo Kim Kardashian.