Se trata del look 'comfy' más visto de la temporada. ¿A qué esperas para llevarlo tú también?

SANDRA GONZÁLEZ

En cuestión de tendencias a Kaia Gerber no se le escapa ni una. La moda es su día a día y eso es algo que refleja en sus estilismos, incluso en los más "informales".

Si fue ella misma quien nos adelantó que los leggings de corte 'flare' se convertirían en uno de nuestros "salvalooks" favoritos o que los polos volverían a protagonizar nuestros estilismos durante toda la temporada, ahora nos confirma que llevar los calcetines por encima de las mallas es la tendencia de las tendencias, y por supuesto nosotras no queremos perdérnosla.

La estética 'comfy' ha marcado el 2020 y seguirá haciéndolo durante todo 2021 y es que, ¿existe algo mejor que ir cómodas y estilosas al mismo tiempo? A nosotras no se nos ocurre. Nuestro armario se ha llenado de prendas que creíamos que jamás luciríamos en un look de calle, como es el caso de las sudaderas y los pantalones de chándal (que incluso han llegado a protagonizar colecciones cápsula 'sporty' de algunas de nuestras tiendas 'low cost' favoritas), los conjuntos de punto y, por supuesto, las mallas en todas sus versiones.

La hija de Cindy Crawford ha sido fotografiada en Los Ángeles (California) con un estilismo en clave 'comfy' formado por unas mallas de color gris, una chaqueta 'cropped' de corte 'oversize' rosa y un par de calcetines blancos que, como te decíamos, ha llevado por encima de los leggings. De esta manera, además de ir más abrigada, consigue un "lookazo".

Solo hay que echar un vistazo a Instagram para darnos cuenta de que llevar calcetines por encima de los leggings se ha convertido en el look más viral de la temporada. Sin embargo, somos conscientes de que no todas nos atrevemos a llevarlo porque no sabemos cómo hacerlo. Para empezar, tenemos que decirte que existen cientos de maneras de hacerlo (aunque te cueste creerlo) y, para terminar, la propuesta que nos ha regalado Kaia Gerber nos ha servido de inspiración para apuntarnos a LA TENDENCIA (sí, en mayúsculas).

A modo de calzado, Kaia ha optado por unos botines UGG de color camel (aunque nosotras nos imaginamos esta combinación también con 'sneakers'), que ha lucido a juego con el bolso.

Nosotras ya hemos caído en esta nueva fórmula estilística, ¿y tú? ¿Cuánto tiempo vas a resistirte?