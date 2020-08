Los leggings acampanados de Kaia Gerber serán tendencia este otoño (y Mery Turiel ya nos lo adelantó hace meses)

Y ya han llegado a los principales escaparates. ¿A qué esperas para hacerte con los tuyos?

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

En pleno mes de agosto, y aún con muchos días de altas temperaturas por delante, nos cuesta un poco ponernos a pensar en el otoño, ¿verdad? Sin embargo, si hablamos de tendencias de 'street style', la cosa cambia... Y hoy venimos a contarte una que te va a encantar tanto como a nosotras (estamos seguras).

Hablamos de un fondo de armario que se convertirá en tu "salvalooks" favorito: los leggings acampanados. Suena bien, ¿verdad? Pues mejor te va a sonar cuando te digamos que no es cosa nuestra, sino que nos lo ha confirmado la mismísima Kaia Gerber y que ya nos lo adelantó hace meses nuestra querida Mery Turiel.

La hija de Cindy Crawford es todo un icono de estilo, y además de descubrirnos el rubio surfero más favorecedor con su último cambio de look, la modelo nos ha convencido de que los leggings acampanados son IDEALES y un 'must have' en cualquier armario, porque será una de las tendencias protagonistas del 'street style' la próxima temporada y te contamos el porqué.

Se trata de una prenda que nos ha conquistado por tres razones principales: en primer lugar, es comodísima porque está confeccionada con tela elástica (como así ocurre con cualquier legging); en segundo lugar, es superversátil por su color negro y su aparente sencillez que permite que lo combines con todo tipo de prendas, desde las más sofisticadas a las más 'sporty'; y, ojo, en tercer lugar (pero no por ello menos importante), hace tipazo, pues al contar con el corte 'flare' y el bajo acampanado disimula la silueta así como las curvas de la cadera.

En concreto, Kaia Gerber los lleva en un look informal, combinándolos con un top de tirantes muy sencillo. Sin embargo, Mery Turiel, a quien no se le escapa ni una tendencia de moda y quien tiene el superpoder de, incluso, adelantarse a ellas, nos mostró hace meses que los leggings acampanados son válidos hasta para llevar con americana.

La valenciana los llevó con una blazer de 'animal print' y unas Converse Chuck Taylor All-Star en negro con plataforma. Los leggings de Mery cuentan con una abertura lateral que los hace aún más originales, sin embargo se trata de un modelo de Calzedonia que, lógicamente, ya no está disponible. Pero, ¡que no cunda el pánico! Como te decíamos, los leggings acampanados serán tendencia este otoño y, por ello, las principales tiendas ya los han incluido en sus colecciones.

En Woman.es hemos seleccionado nuestros favoritos para que tú también puedas hacerte con los tuyos e ir cómoda y a la moda la próxima temporada. Los hay con aberturas en el bajo, sin ellas, de tiro alto o de tiro medio... ¡Tú eliges!