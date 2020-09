La modelo y el actor han sido vistos juntos y de la mano por las calles de Nueva York y las fans se han vuelto locas

Los rumores sobre un posible romance entre Kaia Gerber y Jacob Elordi, el actor australiano de origen español (su abuelo es vasco), se confirman cada día más. Desde que fueran vistos el pasado 1 de septiembre en una cena para dos, y más tarde captados de la mano mientras caminaban por Nueva York, la prensa del corazón estadounidense no hace otra cosa que seguir sus pasos en busca del beso que termine por confirmar que son pareja.

Según ha contado E! News, Kaia Gerber y Jacob Elordi son amigos desde hace tiempo pero parece que ahora han dado un paso más allá y están en la etapa del flirteo. “Definitivamente, Jacob está interesado en salir con Kaia pero no hay nada serio entre ellos”, comentó alguien cercano al programa. “Tienen muchos amigos en común y han salido de marcha muchas veces en el pasado. Los dos tienen personalidades muy parecidas e intereses similares. Jacob hace reír a Kaia y su familia lo adora. Ella mantiene las cosas como una amistad por ahora pero hay flirteo entre los dos. Además ella le ha dicho a sus amigos que esta soltera y que solo quiere divertirse y salir con gente”, añadía la fuente.

Lo cierto es que desde que sonaron las campanas de 'nuevo romance' y por mucho que hayan intentando ocultarlo, no hay día que la pareja no sea captada junta, ya sea caminando o comiendo. La última imagen de ellos, es en las calles de Nueva York, ambos llevaban gafas de sol. Y aunque él intentó ocultar su identidad debajo de una gorra y con la mascarilla, lo delató por completo su altura 1.96 metros y su cámara de fotos que siempre lo acompaña, mientras que la modelo de 19 años no pudo esconder sus nuevas mechas rosas.

La hija de Cindy Crawford, además de darnos mucha envidia (porque quién no quisiera estar con el actor juvenil del momento), nos ha conquistado con su look, se trata de un minivestido negro, con mangas tres cuartos abullonadas, y con un delicado estampado floral. Pero lo que más destacaba del minivestido con volantes en la parte inferior es su escote en 'V' super pronunciado. Casi a la altura de su ombligo, y sujeto por dos pequeñas tiras del mismo color, el escote se convertía en un detalles ultra sexy, pero muy sutil al mismo tiempo.

Además, lo combinó con sus botines favoritos. Se trata de unos botines con cordones, que no cabe duda de que serán una de las tendencias más fuertes de este otoño gracias a su versatilidad, igual combinan con un minivestido, como lo lleva Kaia o con un estilo más rock, o más urbano con unos vaqueros. El diseño que escogió la modelo está firmado por Jimmy Choo, y se llama Cruz Flat (950 €).

El pasado amoroso

Lo último que se supo de la situación sentimental de Jacob Elordi es que estaba saliendo con Zendaya, con quien comparte protagonismo en la serie de HBO 'Euphoria'. Aunque nunca confirmaron su romance fueron vistos juntos en varias ocasiones. Antes mantuvo una relación con Joey King, con quien trabajó en 'Mi primer beso' y su secuela, que se ha estrenado este mismo año.

Kaia ha sido relacionada recientemente con Cole Sprouse tras la ruptura del actor con Lili Reinhart, de Riverdale, aunque él lo negó. En 2018 estuvo también con Pete Davidson, ex de Ariana Grande e incluso se le involucró con Cara Delevigne, después de que se hicieran el mismo tatuaje.