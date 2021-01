Del 'ring' de boxeo al 'street style': Zara se alía con la firma Everlast para lanzar una colección en clave 'sporty' IDEAL

Prendas que vas a querer tanto para hacer deporte como para salir a la calle.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Estilísticamente hablando, el 2020 nos ha dado muchas alegrías, lo confesamos. La estética 'comfy' (protagonizada por diseños cómodos con aires 'sporty') se han convertido en el nuevo uniforme de las chicas con más estilo de Instagram, ¿o no? Y es que, efectivamente, este tipo de prendas son tan versátiles que podemos lucirlas tanto para estar por casa como para un "lookazo" de calle... Todo depende de cómo las llevemos.

Ante el furor que ha causado esta nueva "estética" (que realmente ya existía, pero durante el pasado año no ha hecho más que hacerse un hueco en el 'street style'), las principales firmas de moda no han dudado en incluir este tipo de diseños en sus colecciones. Y es que si hay una firma 'low cost' que no haya día en el que no nos sorprenda con sus lanzamientos, esa es Zara.

Efectivamente, el pasado 2020 el gigante de Inditex nos sorprendía con lanzamientos tan "peculiares" como una colección de champús con Jo Malone (firma británica con la que colabora desde el pasado 2019), una línea de lencería que nos enamoró o, incluso, carros de la compra para ir a la última al súper (producto que no tardó en ser comentado en redes sociales, por supuesto). Y es que, seamos realistas: colección que lanza, colección que arrasa.

Por ello, desde Zara han vuelto a sorprendernos para bien, pues la firma de Amancio Ortega se ha aliado con Everlast, mítica marca deportiva especializada en boxeo, para lanzar una colección de un total de siete prendas en clave 'sporty' que nos ha fascinado.

Entre los diseños de este nuevo lanzamiento (que ya está disponible en la web de la firma) el chándal es el principal protagonista (tipo 'jogger', con el logo de Everlast y en dos colores distintos), pero también encontramos otros diseños perfectos para un look de lo más rompedor y que te encantarán tanto si haces deporte como si no, como es el caso de sudaderas amplias (con y sin capucha) o un chaleco.

Pero desde Zara no se han olvidado de otras prendas tendencia, como es el caso de un trench con mangas abullonadas o una camisa de rayas 'oversize', ambas prendas adornadas con el logo de Everlast.

¿Lista para dejar K.O el 'street style'? Nosotras sí.