Zara vende carros de la compra y tiene mucho más sentido de lo que crees a pesar de la polémica que se ha armado en redes sociales

Lo de Amancio Ortega no ha sido ninguna locura: ya estaba todo más que pensado cuando lanzó sus carros de la compra 'made in Zara'.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

No hay periodista de moda (ni especialista en moda, en términos generales), sobre todo si escribes para una web, que no se pase horas analizando la tienda online de Zara. Somos conscientes de que las pasarelas son las que crean la tendencia pero son las tiendas low cost los verdaderos termómetros fashion, vamos, lo que mandan. La sorpresa que nos llevamos en la redacción de Woman.es al revisar ‘lo nuevo en tienda’ fue encontrar que la firma más famosa del grupo Inditex vende carros de la compra, así que a quien escribe estas palabras (@pilucasantos) se le ocurrió preguntar a sus poco más de 2.000 seguidores en Instagram qué opinaban sobre la idea acababan de tener Amancio Ortega y su equipo creativo. Y, claro, las reacciones no se hicieron esperar.

Mercedes Martín, la presentadora de Antena 3 de El Tiempo, ha aparecido con un pijama de Zara en televisión y se ha convertido en viral

Así son los últimos calcetines y zapatillas virales: multicolores, de Lidl y... se han agotado en horas

“¿Lo comprarías?”, pregunté sobre los dos modelos de carros de la compra acolchados que vende Zara por 49,95€. Y, ojo, a pesar de la sorpresa inicial (hubo a quien le llamó la atención el precio, pero lo que es cierto es que los carros de la compra de firmas como Rolser tienen un precio similar) y el debate que se ha generado por estar a la venta en la sección Woman, a pesar de ser un artículo que usamos hombres y mujeres, tiene todas las papeletas para convertirse en el nuevo objeto de deseo fashionista. “Pues me gustan, por lo menos son monos”, opinaba una usuaria en Instagram. “Hay que ir ideal hasta a la compra. Superan con creces a los de cuadros”, escribía otra.

Por supuesto que razón no les falta porque desde Zara han tenido muy buen ojo y lo que han hecho no es nada disparatado. Por un lado, el tejido enguatado responde a la tendencia de los abrigos acolchados que hemos visto triunfar en el street style de Milán y en las pasarelas de McQueen, Jason Wu o Balenciaga, con el que Amancio Ortega tiene mucha experiencia. Y, por otro, si echamos la vista atrás y hacemos un repaso a la trayectoria del empresario, no podemos olvidar que su carrera arrancó con la confección de batas. Todo encaja, amigas.

Pero antes, los deberes ya estaban hechos. Antes de lanzarse a la venta de carritos de la compra en Zara, ya habían hecho su propio test en Zara Home, donde arrasaron. Pero, además, tiene toda la lógica, ¿por qué nos sorprende tanto si en Zara Home compramos ropa que no es solo para usarla dentro de casa? Es más, en tiempos de pandemia el supermercado es uno de los lugares donde hemos podido socializar y uno de los pocos momentos en los que nos hemos desprendido del pijama y hemos entrenado las tendencias. “Diversificación del negocio”, apostillaba otra seguidora, especialista además en emprendimiento.

Lo único que nos queda por ver es si, por fin, las influencers se animan a posar con el carro de la compra de Zara y se convierte en el objeto viral, como hace unos meses ocurrió con los espejos. Tiempo al tiempo.