Los conjuntos de punto son el uniforme preferido de las chicas que teletrabajan porque resultan igual de cómodos que un pijama o un chándal pero tan bonitos que también triunfan en la oficina

Instagram y nuestras firmas favoritas se han llenado de 'total looks' de punto y canalé: tops, cárdigans, faldas, pantalones... ¡Un básico en estos tiempos!

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

Surgieron durante los meses de confinamiento y con la bajada de las temperaturas y el auge de la moda 'comfy', los conjuntos de punto (o canalé) se han convertido oficialmente en el uniforme diario de las chicas que teletrabajan. ¿La razón? Resultan tan cómodos como un pijama o un chándal, pero son mucho más sofisticados, lo cual conlleva: A) que no te dará pereza quitarte el pijama cada mañana, B) que las reuniones por videollamada siempre te pillarán bien vestida, y C) que, si los combinas con acierto, puedes marcarte un 'lookazo' también fuera de casa.

No es casualidad que en los últimos tiempos no dejes de ver este tipo de 'total looks' tanto en las tiendas como en Instagram, pues el punto se ha consolidado como el tejido estrella de esta temporada (con permiso del cuero). Tras el triunfo de los vestidos de punto, que después de marcar tendencia en las pasarelas se han colado en los vestidores de todas las expertas en moda, y el despliegue de los 'twin sets' de punto, que han inundado las redes sociales, era solo cuestión de tiempo que estos conjuntos también se hicieran un hueco en nuestro armario.

La buena noticia es que la tendencia ha calado hondo y actualmente encontramos opciones para todos los gustos. Los más vistos en Instagram son los dos piezas de 'crop top' + 'shorts' (no aptos para frioleras) así como la combinación de sudadera + palazzo (que podríamos considerar como la versión más confortable y relajada de los trajes de chaqueta y pantalón); pero también vienen pisando fuerte los conjuntos de falda 'midi', con chaleco (pieza imprescindible del momento), con cárdigan y hasta con minifalda. ¡Todo vale!

Pero, ¿cómo combinar estos sets para salir de casa? El recurso más 'casual' consiste en añadir unas zapatillas deportivas y un 'trench', pero 'it girls' de la talla de Olivia Palermo han demostrado que si añades unas botas altas y un abrigo largo tendrás un estilismo digno de 'street style', perfecto para ir al trabajo o salir con amigas.

En cuanto a los colores, los más repetidos de esta tendencia son los tonos neutros y tierra (precisamente, los más apetecibles para esta estación del año), pero lo cierto es que en Zara, Mango, H&M, Asos y compañía han jugado con la totalidad de la paleta, dejándonos propuestas ideales en aguamarina, violeta e incluso 'animal print'.

Sigue bajando y echa un vistazo a nuestra selección de conjuntos de punto para estar cómoda en casa y a la última fuera de ella.