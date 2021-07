La 'influencer' madrileña Mery Turiel ha encontrado la camisa 'tie dye' más bonita del verano perfecta para llevar sobre el bikini. ¡Descubre su versatilidad!

Cecilia Franco

El pareo no te convence, el kaftán sientes que no es de tu estilo… A la hora de encontrar esa prenda específica para llevar sobre el bikini, puedes sentirte algo perdida. Sin embargo, son muchas las soluciones y opciones que nos dan nuestras 'influencers' a través de Instagram y que, además, son de lo más acertadas. ¿Estás haciendo la maleta y te falta justo esa prenda? Es tan sencillo como hacerte con la camisa 'tie dye' de Mery Turiel más 'instagrameable' del momento. ¡La querrás combinar con todo!

La razón por la que nos gusta el verano es, entre muchas otras cosas, porque Instagram no deja de regalarnos lugares paradisíacos de la mano de nuestras 'it-girls'. Para cada uno de esos destinos, tienen estratégicamente pensados los looks que deben meter en la maleta para que no les falte ninguna tendencia por mostrar. En esto Mery Turiel es todo una experta.

-El vestido multicolor de Mango de Mery Turiel que desearás estrenar en tu próxima comida o cena con amigos.

-Mery Turiel nos ha conquistado con el vestido blanco de Mango más romántico de la temporada.

La influencer madrileña hace volar nuestra imaginación constantemente a los atardeceres junto al mar. Ella, además de encontrar los vestidos más fresquitos, sabe que los conjuntos son un básico imprescindible, estés o no en la playa. Y aunque nos ha hecho olvidar los vestidos con el mono de Mango y sabemos que es todo una experta en looks de invitada estivales, hemos de reconocer que en las opciones moda baño nos está sorprendiendo.

Fue la primera que se lanzó con los trucos básicos para los bikinis y, si hace poco nos enamoró con el diseño más cañero y rompedor, ahora da vida a los bikinis neutros con una sobrecamisa que no puede ser más 'instagrameable'. ¡Estamos seguras que arrasará entre las 'influencers'!

La camisa pertenece a la firma Öh My Collection (59 €). Un diseño multicolor de efecto 'tie dye' y corte 'oversize' perfecto para combinar con tus looks veraniegos o como sobrecamisa del bikini. Puedes llevarla abierta, hacerla 'crop top' con un nudo o incluso hacerte una especie de vestido.

Mery Turiel ha combinado esta camisa con un bikini de Calzedonia en tonos tierra, y ha logrado elevar el look a otro nivel. Sácale el máximo partido a esta camisa y no podrás dejar de compartir fotos en Instagram, te lo aseguramos.