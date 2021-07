La 'influencer' madrileña Mery Turiel ha encontrado el bikini más salvaje de la temporada con un estampado jirafa que no puede ser más original. ¡Lo desearás!

Cecilia Franco

Con el paso del tiempo (y del verano) nuestro armario aumenta. Nos hacemos con absolutamente todas las novedades en moda baño, y las rebajas nos motivan, además, a seguir creciendo nuestra colección sin remordimientos. Pero también hemos de reconocer la facilidad que tienen para estropearse del uso, haciendo de su renovación, una necesidad. Si pensabas que ya tenías tu colección completa, aparece Mery Turiel con el bikini 'animal print' más salvaje del verano.

La 'influencer' madrileña no deja de darnos sorpresas a través de su Instagram. Fue la primera que se lanzó con las tendencias en bikinis esta temporada y nos está ayudando muchísimo con ideas para combatir el calor muy fresquitas. ¡Necesario!

Eso es ahora lo más importante, sentirnos fresquitas sin olvidar hacer volar nuestra imaginación con tendencias que son amor a primera vista.

Y hablando de frescura, ¿cuál es el lugar más fresquito? Pues claro, la piscina o la playa. La gran mayoría de nosotras cuando tenemos algunas de estas dos localizaciones cerca reconocemos que el bikini o el bañador es nuestro outfit básico de la mañana a la noche. Y aunque Mery Turiel haya conseguido que olvidemos los vestidos con sus propuestas más bonitas de las tiendas 'low cost', lo cierto es que los bikinis que nos propone caen directamente a nuestra 'wish list' con la excusa de renovar, renovar y renovar los diseños de la pasada temporada.

¿Has rastreado las rebajas y no has encontrado nada afín a tu estilo? Pues bien, vamos más allá de las rebajas y descubre diseños tan cañeros y originales como el de Mery Turiel.

En su último post de Instagram, desde donde muestra la belleza de Sevilla, nos enamora con un bikini de estampado 'animal print' de jirafa en tono terracota-rosado muy favorecedor. Un diseño de la firma Robin Collection (55,90 €) de braguita sencilla y top de corte triángulo.

Si estás en ese proceso de búsqueda de un bikini cañero y rompedor, este que nos propone Mery Turiel de estampado 'animal print' no puede ser más bonito y diferente a lo que vemos habitualmente en nuestras tiendas 'low cost'. ¡Deslumbra allá donde vayas!