Cómodo, fresquito y favorecedor. Este verano todo lo que necesitarás en tu maleta será el kaftán rústico de Zara que ha llevado la 'influencer' Sara Baceiredo para llevar sobre bikinis y bañadores. ¡Directas a la playa!

Cecilia Franco

Los looks de 'street style' a través de Instagram están pasando a un segundo plano. ¿Por qué? Tan sencillo como que nuestras celebrities e influencers ya disfrutan de sus vacaciones en el mar. Nuestras playas cobran protagonismo e ideas como el kaftán de Zara que ha llevado Sara Baceiredo es lo que más estarás deseando ponerte sobre tus bikinis o bañadores.

La temporada 'chapuzón' ya ha dado por iniciada. Desde hace un tiempo el 'feed' de Instagram huele a mar, y tiendas como Zara han sabido captar esas necesidades, además de ofreciendo todo lo necesario para ir a la playa, con prendas tan versátiles y desenfadadas como el kaftán que ha llevado la influencer española Sara Baceiredo.

Ella aporta frescor a sus looks veraniegos apostando por vestidos rústicos como el 'made in Spain' que combinó con gorrito y sandalias planas. Aunque cierto es que no hay verano sin vestidos de lino y, como no podía ser de otra manera, encontró un diseño por el que aún seguimos suspirando.

Pero aunque adoremos los vestidos veraniegos, hemos de reconocer que cuando disfrutamos de unos días en la playa, el bikini es nuestro principal look desde que sale el sol hasta que se pone. Seamos realistas, nos encantan los días de verano porque andamos de un bikini a otro todo el día. ¿Y qué ha hecho Sara Baceiredo? Descubrirnos una prenda en Zara que combina tan bien con esa colección de baño que estarás deseando tenerlo en la maleta.

Porque ahora que ya tenemos más o menos hecha a la idea de los diseños de bikinis y bañadores en tendencia como la colección de Calzedonia y hemos aprovechado las rebajas para encontrar verdaderos tesoros marineros, en Zara (25,95 €) se esconde el kaftán más favorecedor que te lleva directa a la playa.

Un diseño rústico con flecos, rayas verticales, escote en pico y manga sisa, perfecto si lo que buscas es ir más allá de los pareos. ¡No te lo quitarás en todo el verano! Sara Baceiredo nos propone este kaftán en rosa, aunque también lo encontrarás en tono amarillo, y lo combina con un complemento colorido de It’s Lava potenciando así la tendencia del pañuelo en la cabeza. ¡Vaya 'estilazo' para ir a la playa! Estamos listas para disfrutar al máximo.