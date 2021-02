En la combinación de colores está la clave del éxito.

Cecilia Franco

Existen combinaciones que desde siempre se han considerado todo un acierto. De esto es lo que venimos a hablar y es que, amiga, Bella Hadid ha apostado por un look 'total denim' con zapatillas perfecto para esos días en los que te sientes un poco perdida entre las prendas de tu armario.

Zara ya nos avisó que el 2021 iba a ser el año del 'denim', pero lo que no sabíamos es que iba a llegar pisando tan fuerte. Los jeans siempre han sido una prenda considerada básica de fondo de armario, Katie Holmes nos propuso llevarlos con zapatillas blancas y la versión 'wide leg' está cobrando gran protagonismo entre los básicos de nuestras celebrities e influencers 'favs'.

Sin embargo, el mundo 'denim' va mucho más allá del vaquero. Lucía Rivera optó por el mono 'denim' que nos ha salvado, Paula Echevarría nos propone el peto como opción para esta primavera y ya hemos apuntado todas las ideas para personalizar nuestras prendas vaqueras.

La tendencia 'denim' va a arrasar esta temporada en todas sus versiones, nosotras ya estamos preparadas y Bella Hadid con su último look nos deja claro que se une al 'team denim' claramente. ¿Eres de las que siempre ha pensado que vaquero combinado con vaquero NO? Pues cuando veas el look de Bella alucinarás.

La modelo hace poco encontró el traje de pana más 'fashion' y ha logrado dar con los conjuntos que más estilizan la figura. Y aunque también se ha unido a la clave del éxito del vaquero blanco en invierno, ahora para esta primavera nos propone el 'total denim' y se une a la tendencia de la sobrecamisa 'oversize'.

En esta ocasión, Bella Hadid ha apostado por un conjunto de pantalón vaquero ancho y sobrecamisa 'oversize' vaquera. ¿El truco 'fashion'? Combinar dos tonos de 'denim' diferentes, esto creará una armonía de colores que te encantará.

La modelo ha combinado el 'total denim' con unas zapatillas básicas que aportan ese toque informal que tanto nos gusta del 'street style'. ¿Te atreves a combinar tus prendas 'denim'? El 'street style' ya nos está avisando, las prendas vaqueras esta temporada se van a convertir en grandes protagonistas. ¡Busca en tu armario y comienza a combinar prendas!