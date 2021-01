Si Katie Holmes dice que llevar jeans con zapatillas blancas y chaqueta denim es tendencia, lo será seguro en 2021

¡Que no falte en tu armario una blazer denim este 2021!

Cecilia Franco | Woman.es

Todo lo que llevan nuestras 'celebs' se convierte automáticamente en tendencia. Y si Katie Holmes dice de llevar jeans con zapatillas blancas y chaqueta 'denim' es que realmente tiene razón y esta combinación arrasará este 2021.

El 'street style' habla por sí solo. Gigi Hadid apuesta por los gorritos de borrego y arrasan, Jennifer Lopez combina el chandal con un chaleco de pelo elegante y nos acaba encantando, y los calcetines sobre el pantalón nunca imaginamos que sería posible hasta que lo vimos en el 'street'. Esto es así, y cuando aparece Katie Holmes analizamos al detalle sus looks porque encontramos absolutamente todas y cada una de las tendencias del momento en ella.

Ella es la tendencia hecha persona. Y si hablamos de Katie Holmes y tendencia, hablamos de su prenda estrella: los vaqueros. ¡Es la reina de los vaqueros!

No es la primera vez que nos sorprende con un look que combina vaqueros y zapatillas blancas. Y decimos que no es la primera vez porque se trata ya de su línea de estilo, cuando pensamos en vaqueros con zapatillas, sin dudarlo, pensamos en ella.

Si eres fan de los vaqueros y las zapatillas, Katie Holmes será tu gran inspiración. En su última aparición, junto a Emilio Vitolo, nos propone un 'total look' ‘denim’ que nos ha fascinado. Un outfit donde, por supuesto, las zapatillas blancas y los vaqueros rectos están presentes. ¿Y con qué lo ha combinado? Pues con una chaqueta tipo blazer denim creando así un 'total look' de 'it-girl' que no pasa desapercibido.

Katie Holmes es la reina de los vaqueros, eso es algo indiscutible, pero también reafirma que los adora porque son una prenda muy versátil, cómoda y que nos sienta bien a todas. Este 2021 hazte con un vaquero recto, zapatillas y blazer denim y arrasarás. ¡Palabra de Katie!