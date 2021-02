Un estilismo ideal, estés embarazada o no.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Ya hemos empezado la cuenta atrás para la llegada de la primavera (sí, lo admitimos, estamos ansiosas...). Por ello ya estamos haciendo nuestros primeros fichajes de la próxima temporada en base a las tendencias que marcarán el 'street style' y, por suerte, muchos de ellos serán diseños atemporales y clásicos que JAMÁS pasan de moda, como es el caso de los petos vaqueros.

Se trata de un básico de la primavera-verano porque es versátil y, además, ayuda a conseguir un look en clave 'vintage' único con el que serás el centro de todas las miradas. Y por si teníamos algún tipo de duda, ha tenido que venir Paula Echevarría con su look de viernes para recordárnoslo, y su propuesta no puede parecernos más ideal.

Desde que anunció su embarazo, la actriz ha adaptado su armario a ropa de corte 'oversize' y 'comfy' para crear looks de premamá únicos pero que, al mismo tiempo, muchos de ellos (por no decir todos) nos inspiran tanto si estamos esperando un bebé como si no.

En esta ocasión, Paula Echevarría ha compartido un estilismo 'denim' con el que ha conseguido dejarnos ojipláticas. En concreto, ha apostado por un peto vaquero al estilo 'mom fit' que ha llevado sobre una camiseta negra de media manga, y que ha combinado además con una blazer también negra y unas bailarinas a modo de calzado, dos prendas que a nosotras mismas no se nos habría ocurrido y que, en su conjunto, quedan fenomenal con el diseño vaquero.

Por supuesto, uno de los detalles que hace que Paula Echevarría esté en el pódium de las 'it girls' más seguidas del país es que suele apostar por looks 'low cost' y esta vez no ha sido diferente.

Paula ha elegido un peto vaquero de premamá de algodón orgánico que pertenece a la colección 'Parenthood' de Primark, en la que encontramos un total de 44 artículos perfectos para los meses de embarazo. ¿Y lo mejor? El precio de este diseño es de solo 6 euros, ¡Increíble!

No obstante, siempre puedes buscar un diseño que no sea para futuras mamás, porque como te decíamos es un clásico que empieza a estar disponible en todas las tiendas.

Más allá de este superfichaje, Paula Echevarría ha querido regalarnos una nueva fórmula estilística que tendremos en cuenta de cara a los meses de primavera, y es la de lucir el peto con blazer (la suya es de H&M) y bailarinas (de Paula Cademartori). Y, ojo, porque el truco reside en llevar el bajo del pantalón recogido).

De esta manera nos demuestra que se puede combinar una prenda más informal con otras dos sofisticadas para conseguir un estilismo equilibrado y perfecto, incluso para ir a la oficina.