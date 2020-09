María Pombo nos desvela la fórmula más 'trendy' para llevar un peto vaquero con estilazo

Inspírate y luce un "lookazo" cómodo de entretiempo.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Seguramente cuando eras pequeña a ti también te vestían con petos vaqueros o de pana, ¿verdad? Muchos años después nos hemos descubierto llevando de nuevo estas prendas y hemos valorado su comodidad y versatilidad.

María Pombo, especialmente a raíz de su embarazo, recurre a diseños que le permitan libertad de movimiento, que le aporten comodidad y, por supuesto, todo ello sin renunciar al estilo.

La 'influencer' ha desvelado a través de un post de Instagram cuál es la fórmula perfecta para llevar un peto vaquero con estilazo, y nos ha gustado tanto que tenemos que confesar que no podemos resistirnos a copiarla.

María Pombo ha llevado un peto vaquero largo de color negro de Pull & Bear. Al contar con tirantes ajustables, desde luego, resulta una prenda comodísima para embarazadas, ya que no oprime la tripita. Pero tanto si estás esperando un bebé como si no, nos parece ideal para un look de entretiempo. ¡Y tenemos una buena noticia! Ahora mismo este peto está disponible en la web de la firma de Inditex a un precio de 29,95 euros.

Pero si te pensabas que esta prenda era demasiado informal y no podía llevarse con estilazo, simplemente tienes que pararte a observar la propuesta de María Pombo. Ella lo ha combinado con una blusa blanca con manga larga abullonada, con escote con cordones y solapas en el cuello, lo que le aporta un toque muy romántico al look. En concreto, la blusa pertenece a Name The Brand, la firma de la propia María Pombo, y ya se la hemos visto lucir en otras ocasiones.

Se trata de la blusa Ruanda, que tiene un precio de 59,95 euros, pero ahora mismo está agotada en la web. No obstante, tanto las mangas abullonadas como el cuello romántico son tendencia, así que podrás encontrar referencias muy similares en cualquier tienda (si es que ya no la tienes en tu armario).

Así que ya sabes, no tengas miedo a este 'mix and match' porque saldrás ganando.