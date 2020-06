María Pombo está embarazada

La influencer está embarazada de su primer hijo, fruto de su matrimonio con Pablo Castellano.

María Pombo y su marido, Pablo Castellano, están de enhorabuena. La pareja está esperando su primer hijo cuando aún no se ha cumplido el primer aniversario de su boda. " Llegas para alegrarnos la vida. Y aunque me hubiera gustado esperar un poco más para daros la noticia... ESTAMOS FELICES de poder contaros que nuestra familia crece y que dentro de poco seremos uno más. No has nacido y ya te queremos", escribió la influecer en su cuenta de Instagram. El mensaje va acompañado de un emotivo vídeo de ella de pequeña y en el que se puede oír los latidos del bebé. El vídeo ha conseguido en menos de 15 minutos más de 180.000 reproducciones y cientos de mensajes de felicitación.

La influencer, que tal y como aseguran fuentes cercanas se encuentra de casi tres meses, ha recibido la feliz noticia que no resulta extraña pues siempre había confesado su deseo de convertirse en madre, de hecho, ambos aseguraron que les gustaría tener familia numerosa. "Me encantaría tener como cuatro hijos", dijo la madrileña en un evento el pasado mes de febrero.

Y aunque los rumores acerca de su embarazo la acompañan hace meses, de hecho, utilizó sus redes para desmentir su embarazo en varias ocasiones, ahora sí que es una realidad. La noticia la pilla justo en medio de su mudanza. La pareja se ha despedido de la que ha sido su casa durante cuatro años para comenzar el traslado a su nuevo hogar. Se trata de un chalet de 200 metros cuadrados ubicado en una de las zonas más cotizadas de Madrid.

Además la llegada de nuevo miembro a la familia Castellano Pombo da una alegría a un momento complicado, ya que María sigue a la espera de que le den los resultados definitivos para saber si tiene o no esclerosis múltiple, la misma enfermedad que padece su madre, Teresa Ribó, desde hace años.

"Tengo mielitis, que es inflamación de médula, y las esclerosis múltiples suelen empezar por ahí. No tengo el diagnóstico al cien por cien", confesó la influencer en un vídeo muy valiente que publicó en sus redes sociales para explicar por qué había estado 'desaparecida' durante tantos días.

"Están siendo las semanas más largas de mi vida... Quiero pensar de forma positiva. A mi madre se lo detectaron super super rápido, con lo cual, habiendo empezado con una mielitis y que no tengan el resultado definitivo me da una pequeña esperanza a que no vaya a más o no esté muy avanzado. Cuando me den resultados os lo cuento sin falta, sea el que sea", añadió y dijo sentirse muy agradecida por todo el cariño que está recibiendo: "Me habéis hecho sentir más querida que nunca".