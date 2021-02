Paula Echevarría sabe que nada queda mejor con un chándal negro de Primark que las nuevas zapatillas New Balance

Vas a adorar su look 'total black', comodísimo y muy rebajado.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

Es oficial: Paula Echevarría está 'in love' con la colección premamá de Primark, ¿o no te has fijado que últimamente sus mejores looks pertenecen al gigante 'low cost'? Para prueba, su último post en Instagram, donde posa con un chándal negro que ha combinado con zapatillas New Balance y una gabardina superoriginal de las rebajas de Bershka. ¡Lo más!

La actriz, que en la recta final de su embarazo se ha aficionado a los estilismos cómodos, ha demostrado una vez más que sabe cómo aportar el toque de tendencia a cualquier conjunto 'comfy'. En esta ocasión lo ha hecho añadiendo un bolso de lujo (en concreto el modelo 'Book' de Dior con estampado de pata de gallo, un auténtico 'best seller' de la firma) y dejando los calcetines bien a la vista, aunque esta vez no los ha colocado por encima del pantalón, la opción más atrevida y también la más vista entre las 'influencers'.

El chándal en cuestión está formado por una sudadera 'oversize', pensada para tapar la barriguita de las mujeres durante los meses de gestación, y un pantalón de estilo 'jogger' que es un auténtico básico de fondo de armario, tanto para estar cómoda en casa como para hacer deporte o, como ha puesto de manifiesto Paula, para salir a la calle con 'estilazo'. El mensaje 'Hello Baby' que remata la sudadera es el detalle que terminará de conquistar a las futuras mamás. ¿Su precio? 12 euros.

Para completar el 'outfit', la intérprete se ha calzado unas deportivas a la última y de aire 'chunky': el modelo '608v1' de New Balance (una de las marcas preferidas de Instagram) en 'black & white', que podemos encontrar en las rebajas por 59,50 euros (su precio original era de 85 euros). ¡Chollazo!

También se encuentra en la sección de rebajas el trench de efecto vinilo con el que Paula Echevarría ha rematado el conjunto. Se trata de una pieza de Bershka que ha pasado de costar 59,99 euros a tan solo 12,99 euros. La mala noticia es que está totalmente agotado.