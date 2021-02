El vestido de punto de Primark (premamá) que Paula Echevarría ha combinado con zapatillas negras

Otra idea 'fashion' más para futuras mamás.

Cecilia Franco | Woman.es

Encontrar el equilibrio entre las tendencias y la comodidad puede ser (casi) una misión imposible. Sobre todo si lo que se buscas es un look premamá 'fashion'. Sin embargo, Paula Echevarría ya en la recta final de su embarazo tiene claro que un vestido de punto es justo lo que necesitas para conseguir un 'lookazo' premamá (o no) cómodo y 'fashion'. Se acabó el buscar prendas premamá que no sean afines a tu estilo.

Paula Echevarría nos está dejando muchísimas ideas de looks premamá y eso para las futuras mamis es 'top'. Gracias a ella nos hemos olvidado de los looks aburridos y sencillos, y hemos ido más allá a adaptar looks estilosos para todas, busques premamá o no.

Y como no podía ser de otra manera, se trata de las prendas 'comfy'. Es oficial que las prendas de punto, el chándal o los leggings se han adentrado en nuestro fondo de armario y Paula Echevarría aprovecha para desmontar esa complicación por encontrar ropa premamá 'fashion' al descubrirnos en Primark la colección de maternidad más 'trendy'.

Ella tiene el vestido de flores que querrás llevar ya o en primavera, nos ha animado a unir blazer+sudadera con capucha y ha propuesto llevar botas altas con vestido largo. Por lo que llegamos a la conclusión que Paula se queda con el vestido como prenda estrella de su armario y si es de punto pues, mejor que mejor.

Aunque no es la única que se apunta a los vestidos premamá. María García de Jaime también nos propuso un diseño súper bonito y, de nuevo, confirmamos que un vestido midi lo necesitas en tu vida.

Paula Echevarría nos ha conquistado con un sencillo vestido de punto completamente liso, de manga larga de la colección permanente 'Parenthood' de Primark (14 €), centrada en ropa de maternidad.

Ella lo ha combinado con unas zapatillas de deporte de Massimo Dutti, abrigo 'oversize' de Mango (ahora 59,99 €), bolso de Claro Fernando y gafas de sol de Hawkers. ¿Aún no conocías la sección de maternidad de Primark? Pues Paula nos la descubre y nos encanta porque los looks premamá ya no son los que eran. El diseño de este vestido es ideal, porque estiliza mucho la figura, es cómodo y si estás embarazada como Paula presumirás de 'tripita'. ¡Serás todo una mami 'fashion'!