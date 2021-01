Dale una segunda oportunidad a esta tendencia. ¡No te arrepentirás!

Cecilia Franco | Woman.es

Los calcetines por encima del pantalón ya no es solo cosa del pijama de invierno para ir calentita. Cuando apareció esta moda en el 'street style' no lo podíamos creer, ¿unos calcetines deportivos por encima de los pantalones? Sí, ya lo habíamos hablado y las que más saben de moda tienen claro que debes probarlo con unas zapatillas New Balance. No hay más que ver que el 'lookazo' de Paula Nata para no pensarlo dos veces.

-Eva Longoria y los calcetines más originales y tiernos.

-New Balance 327: el último objeto de deseo.

Has probado una y mil veces esta tendencia y lo cierto es que, por mucho que lo has intentado, no te ves. Te sientes completamente disfrazada, como si fueras a una fiesta de pijamas. Sin embargo, desde que saltó del 'street style' a Instagram estás pensando en darle una segunda oportunidad y con nuestras claves de estilo estás mucho más animada. Los calcetines deportivos por encima del pantalón son tendencia y Paula Nata no solo apuesta por ellos, sino que los convierte en protagonistas de su look 'comfy chic' con unas New Balance.

La influencer y su estilo más 'chic' ha conseguido que te plantees de nuevo esta cuestión. Y aunque nosotras te avisamos que dejaras de esconder tus calcetines, por mucho que lo has intentado, es ahora cuando sientes que la inspiración te ha conquistado.

Alexandra Pereira nos propuso llevar mocasines con calcetines a la vista y la verdad que probamos y nos teletransportó a nuestra infancia. A esta tendencia le dimos el visto bueno, sin embargo, a los calcetines deportivos parece que no tanto. Y ahora, por fin, ha llegado el momento de romper con ese amor-odio y probar de nuevo después de ver el look de Paula Nata y tener claro que, para esta moda, las zapatillas que debes comprarte son las New Balance y los calcetines Nike.

¿Quién dijo que para crear un look con mucho rollo hace falta ir muy lejos? Paula Nata nos propone un 'total look' en azul marino de pantalón tipo legging, jersey, blazer y abrigo de paño. ¿Combinado con? Unas zapatillas blancas de plataforma New Balance (100 €) y calcetines blancos deportivos Nike extra altos. Ella dice sí a la mezcla de prendas sporty y elegantes creando así un look cómodo y con mucho rollo. Comodidad y estilo con muy pocos detalles.