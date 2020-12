Si te encantan los looks 'oversize' pero no sabes cómo conseguirlos, inspírate en el último de Bella Hadid para ir cómoda, con estilazo y muy calentita

Un estilismo único con aires noventeros.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

El estilo de Bella Hadid es tan camaleónico como inigualable. La 'top' siempre está en el punto de mira por presumir de looks protagonizados por prendas tendencia de temporada que combina a su antojo (y sin ningún tipo de miedo) y siempre, siempre funcionan.

- Las chicas de pelo midi y largo van a adorar el peinado con dos trenzas de Bella Hadid como la tendencia del otoño 2020

- Bella Hadid sabe cómo llevarás el vaquero blanco este invierno

Una de las características del estilo de la modelo es que sabe cómo recuperar prendas de otras épocas y lucirlas en el 'street style' con estilazo, como es el caso de los tops 'cropped', las camisetas XXL, los pantalones multicolor o los shorts denim deshilachados. Pero entre todos los estilos que hemos visto lucir a Bella, podríamos decir que el estilo 'sporty chic' es uno de sus favoritos, especialmente aquellos protagonizados por prendas 'oversize' como es el caso de las sudaderas y, por supuesto, de los abrigos más calentitos de la temporada: los plumíferos (que Bella los tiene en todas las versiones posibles).

La modelo ha sido fotografiada paseando este fin de semana por las calles de Nueva York y, una vez más, ha vuelto a sorprender con las prendas escogidas para crear su estilismo.

La hermana pequeña de Gigi Hadid ha lucido unos pantalones anchos de color beige tipo chándal al más puro estilo 90's, con botones laterales a lo largo de la pierna, que ha combinado con una sudadera negra de cuello alto de Jean Paul Gaultier con logo estampado de la firma y rayas verticales en amarillo.

A modo de abrigo, Bella ha optado por un plumífero acolchado de color negro, también de corte 'oversize' (que como te veníamos diciendo, ya es uno de los abrigos favoritos de la top model). Sin duda, es todo un acierto que Bella haya decidido completar el look con este tipo de abrigo (que ya sabemos que es un 'must have' en cualquier armario y que combina con absolutamente todo).

Como complementos, Bella Hadid ha sabido rematar el look escogiendo los más apropiados. Por un lado, ha llevado unas botas negras tipo 'combat' con suela track XXL, una mochila y una gorra blanca y negra con mensaje estampado que, además de funcionar fenomenal con el resto del estilismo, es un accesorio que podemos llevar también en días fríos y que nos salve de un 'bad hair day'.

En definitiva, un look con el que nos enseña cómo combinar prendas 'oversize' sin miedo y triunfar. ¡Tomamos nota!