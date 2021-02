¡Ha encontrado la combinación perfecta!

Cecilia Franco | Woman.es

Tamara Falcó lo ha vuelto a hacer. Y es que, aunque nos demuestre una y otra vez que el estilo corre por sus venas, lo cierto es que no deja de sorprendernos se ponga lo que se ponga. ¡Se ha convertido en una de nuestras 'it-girls' favoritas! Esta temporada nos ha dejado un 'tip' fashion que no podemos dejar pasar por alto, los vaqueros anchos combinados con zapatillas blancas es justo lo que no puede faltar en nuestro armario.

-Tamara Falcó ha encontrado la alternativa más elegante a los pantalones vaqueros en los estantes de Zara.

-Tamara Falcó confirma que una chaqueta 'cropped', unos jeans y una camiseta blanca es todo lo que necesitas para lograr un look 'top'.

La diseñadora de moda y colaboradora de televisión se encuentra en su mejor momento tanto personal como profesional. Nos ha enamorado con su 'chiquitito y precioso' piso de lujo, pero también se ha convertido en todo un referente de la moda hasta tal punto que, si ella lo lleva, indiscutiblemente es tendencia.

Ha conseguido que olvidemos los pantalones pitillo con los pantalones tipo campana. Y aunque nos dio el truco infalible para no pasar frío con leggings y zapatillas e incluso hasta nos convenció para ir en chándal, Tamara Falcó se ha convertido en la reina de los jeans anchos.

Tanto es así que ha demostrado que los vaqueros rectos son los mejores para las bajitas, que son el complemento ideal para llevar con Converse y que, por supuesto, sientan de miedo.

Los pantalones 'wide leg' se convierten en el 'must' más deseado por el 'street style' Ver 7 fotos

En esta ocasión, para dar un precioso paseo romántico con su perrito, ha apostado por la comodidad y la sencillez con unos vaqueros anchos, zapatillas blancas, jersey de rayas y chaqueta larga. Los pantalones estilo 'wide leg' triunfan en el 'street style' y Tamara Falcó, como no podía ser menos, se ha unido a esta moda tan cómoda y estilosa para hacernos olvidar las prendas más estrechas y, de esta manera, decir un 'sí rotundo' a los vaqueros más 'comfy' que podamos encontrar. ¡'Lookazo' a la vista!