¿Quieres elevar este look? ¡Suma unos tacones!

Clara Hernández | Woman.es

De un tiempo a esta parte, Tamara Falcó se ha convertido en una nuestras 'it girls' favoritas gracias sus estilismos de básicos que siempre resultan perfectos y superelegantes (y que, aunque parezca todo lo contrario, en muchas ocasiones podemos encontrar en tiendas como Zara o cadenas low cost, a precios increíbles). Si el lunes nos fascinaba con la sencillez de unos vaqueros mom-fit grises, mocasines y abrigo largo de estilo masculino para acudir a un evento de Sisley, hace unas horas se convertía en la reina del plató de 'El Hormiguero' (siempre con permiso de Nuria Roca), gracias a un nuevo outfit versátil, cómodo y chic.

- Botas altas con jeans: la combinación rústica 'top' de Tamara Falcó.

- Por menos de 13 euros, Tamara Falcó ha conseguido un top que sienta increíble.

La prenda estrella es una chaqueta negra cropped, un corte que es supertendencia, muy favorecedor (alarga la figura y queda de maravilla con pantalones de cintura alta) y uno de los preferidos de la ganadora de la cuarta edición de 'MasterChef Celebrity', que ya en otras ocasiones nos ha dejado muestras de su pasión por estas americanas por lo general entalladas y que son una alternativa perfecta a las blazer 'oversize' para chicas bajitas.

El modelo de Tamara Falcó, que es de The Kooples, está confeccionado con "un tejido con un poco de brillo que te sirve para un look de día como de noche", explica en su Instagram la estilista Montse Nieto, responsable de este outfit, cuyo éxito también radica en la sencillez del resto de elementos: unos vaqueros de tipo clásico ligeramente entallados que sientan como un guante (son de & Other Stories y su precio es de 69 euros) y una camiseta blanca (la suya, con cuello a la caja, es de Ikks) que es "monísima para combinar así o con minifalda vaquera negra, pantalones de cuero negros e incluso con un chándal mono", aconseja la experta.

¿Quieres dar un plus extra al look? Haz como Tamara y añade unos zapatos de tacón infinito para estilizar la figura. Los suyos, capaces de elevar cualquier look, son unos salones destalonados con puntera negra y pala de PVC transparente que estuvieron disponibles en Zara la temporada pasada (ahora, están fuera de stock). Sin embargo, en las rebajas encontrarás cientos de alternativas.

¿Te apuntas al look cropped-casual? Mira los mejores estilismos de Tamara Falcó.