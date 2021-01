Tamara Falcó nos ha convencido para ir con chándal (sí, sí, la mismísima marquesa de Griñón también se ha rendido a la tendencia athleisure)

Qué mona va a esta chica siempre.

Aunque no vamos a negar que si en España hay una reina de corazones (y del estilo) esa es Isabel Preylsler, Tamara Falcó le va pisando los talones. La hija de la socialité y del fallecido marqués de Griñón, marquesado que ya ha heredado, es el nuevo icono de estilo y, como tal, no hay día que aparezca en Instagram y que no se lleve un buen número de likes y comentarios en los que sus seguidores alaban su buen gusto a la hora de vestir.

Ya cuenta con, nada más y nada menos, casi un millón de seguidores. Eso sí, de momento usa su cuenta de Instagram como escaparate de sus looks y para promocionar algunos de los lugares que visita por colaboración y apenas hay hueco para su vida personal, como sí hacen otras influencers con su mismo número de seguidores.

Al margen de esto, lo que está clarísimo es que Tamara Falcó es una mujer elegante y que inspira al resto para vestir y maquillarse, con lo que nos muestra en su perfil en Instagram y en cada una de sus participaciones en ‘El hormiguero’. Y en uno de los últimos looks que le hemos fichado nos ha convencido para ir con chándal. Sí, sí, como lo lees.

Tamara Falcó, que se encuentra pasando unos días en SHA Wellness Clinic, en Altea, salió a darse un paseo mañanero enfundada en un chándal beige, a juego con un chaleco y una camiseta en el mismo tono, que combinó con unas zapatillas deportivas oscuras.